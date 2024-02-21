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Дуда назвав винних у блокаді українського кордону

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дуда назвав винних у блокаді українського кордону
Президент Польщі наголосив, що його держава й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії
фото: Reuters

Проблема з українським продовольством почалася через російську агресію проти України

Протести польських перевізників на українському кордоні не відбулися б, якби Росія не розпочала повномасштабне вторгнення проти України. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю «Українському радіо».

Польський президент зазначив, що проблема з українським продовольством почалася саме через російську агресію проти України. 

«Давайте пам'ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Звичайно, все це сталося через те, що РФ напала на Україну, це спричинило ціле потрясіння. Це також спричинило продовольчу кризу у величезній частині світу, де часто говорять, що Україна є житницею світу», – заявив Дуда.

Він також підкреслив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду. Президент Польщі наголосив, що його держава й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії.

Нагадаємо, Дуда пояснив, як можна завершити протест польських фермерів. За словами польського президента, мотивом протестів польських фермерів став «страх за своє існування».

Як повідомлялося, польські фермери, які блокують рух поблизу пунктів пропуску з Україною, заявили про плани продовжити протест до квітня. Якщо їх вимоги не будуть почуті – вони зупинятимуть пасажирські автобуси.

До слова, поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ «навести лад».

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Теги: кордон Україна Анджей Дуда протест Польща

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