Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Найближчими тижнями Україна отримає новітні дрони-камікадзе від Франції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Найближчими тижнями Україна отримає новітні дрони-камікадзе від Франції
Себастьян Лекорню зазначив, що розробка дронів-камікадзе знаходиться в експериментальній фазі
фото: Mohamed Azakir / Reuters

Міністр оборони наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців

У найближчі тижні Франція передасть Україні новітні дрони-камікадзе. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Journal du Dimanche.

Міністр оборони Франції зазначив, що наразі розробка дронів-камікадзе знаходиться в експериментальній фазі.

«Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання», – сказав Себастьян Лекорню.

Міністр оборони наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців. Також додав, що у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тисяч військових.

Нагадаємо, що у січні В Україну прибули шість систем протидії ворожим безпілотникам. Ловці «Шахедів» захищають енергетичні об‘єкти від атак дронів. 

Читайте також: Україна створила стратегічний ударний дрон для нічних операцій
Теги: війна Франція Україна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Путін виправдовує війну історією»
Історія від Путіна. Чому наш президент має прочитати лекцію по історії України
10 лютого, 06:23
Навчання передбачають імітацію перекидання особового складу військ НАТО до Європи
Близько 90 тис. військових НАТО відпрацьовуватимуть сценарій війни з РФ
18 сiчня, 21:45
Анастасія Дюдяєва відома серед творчої інтелігенції як Леся Сокира
Російський суд заарештував подружжя за листівки українською мовою
26 сiчня, 06:43
Ніна Федорівна Коломацька поділилася секретом довголіття
100-річна мешканка Києва розкрила свій секрет довголіття
3 лютого, 15:59
Ясинський: Барських не став частиною російської тусовки, чим і відрізняється від Лободи
Продюсер пояснив, чому українці по-різному ставляться до Лободи і Макса Барських, які обоє працювали у Москві
10 лютого, 15:00
Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше
Зеленський назвав ключове завдання України у 2024 році
7 лютого, 22:02
Глава розвідки Естонії наголосив, що військовий напад з боку Росії є «малоймовірним» у короткостроковій перспективі
Росія готується до війни з НАТО – естонська розвідка
13 лютого, 14:16
Чеські фермери приєднаються до протестів проти імпорту української продукції
Чеські фермери приєднаються до протестів проти імпорту української продукції
14 лютого, 01:45
Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабного вторгнення РФ
Інтерв'ю Карлсона з Путіним. Головні заяви російського диктатора
9 лютого, 07:35

Девайси

Найближчими тижнями Україна отримає новітні дрони-камікадзе від Франції
Найближчими тижнями Україна отримає новітні дрони-камікадзе від Франції
Що відомо про морські дрони Magura 5, які пустили на дно російське судно «Цезар Куніков»
Що відомо про морські дрони Magura 5, які пустили на дно російське судно «Цезар Куніков»
Пентагон знайшов незвичне застосування для ракети-носія Starship Маска
Пентагон знайшов незвичне застосування для ракети-носія Starship Маска
Україна розробляє дрони зі штучним інтелектом
Україна розробляє дрони зі штучним інтелектом
В Україні стартували продажі смартфонів Samsung серії Galaxy S24
В Україні стартували продажі смартфонів Samsung серії Galaxy S24
Хакери зламали швейцарську компанію за допомогою зубних щіток
Хакери зламали швейцарську компанію за допомогою зубних щіток

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
571K
Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці
77K
Нардеп розповів, як роботодавці ховають працівників від ТЦК
47K
Полонені українські воїни в Авдіївці: Третя штурмова бригада зробила заяву
26K
Національна депресія. Психологиня пояснила, яка фаза стане для українців наступною
22K
Перерахунок пенсій: у кого виплати не зростуть
18K
DeepState: Окупанти стратили полонених українських бійців в Авдіївці

Новини

Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Сьогодні, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Сьогодні, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Вчора, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Вчора, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Вчора, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
16 лютого, 05:51

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua