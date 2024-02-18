Найближчими тижнями Україна отримає новітні дрони-камікадзе від Франції

Міністр оборони наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців

У найближчі тижні Франція передасть Україні новітні дрони-камікадзе. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Journal du Dimanche.

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Міністр оборони Франції зазначив, що наразі розробка дронів-камікадзе знаходиться в експериментальній фазі.

«Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання», – сказав Себастьян Лекорню.

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Міністр оборони наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Франція підготувала 10 тисяч українських бійців. Також додав, що у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тисяч військових.

Нагадаємо, що у січні В Україну прибули шість систем протидії ворожим безпілотникам. Ловці «Шахедів» захищають енергетичні об‘єкти від атак дронів.