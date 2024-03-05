США посилили санкції проти Росії

Під санкції потрапили Повітряно-космічні сили Росії та ПВК «Вагнер»

Державний департамент США ввів нові санкції проти Росії. Про це повідомляє Федеральний реєстр США.

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Під обмеження потрапили:

Повітряно-космічні сили Російської Федерації;

ПВК «Вагнер»;

росіянин Павло Шевелін;

компанія «Елтехнорд» із Санкт-Петербурга;

громадянин КНДР.

Сполучені Штати звинуватили зазначених осіб у порушенні національного законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, зокрема і ядерної зброї, щодо Ірану, КНДР і Сирії.

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Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого.

Нагадаємо, кількість російських фізичних осіб та компаній, які перебувають під санкціями хоча б однієї з основних західних країн, за підсумками чергового раунду введення обмежувальних заходів перевищила 6 тис.

До слова, країни Євросоюзу готують пакет санкцій проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть ув’язненого політика Олексія Навального.