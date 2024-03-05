США посилили санкції проти Росії
Під санкції потрапили Повітряно-космічні сили Росії та ПВК «Вагнер»
Державний департамент США ввів нові санкції проти Росії. Про це повідомляє Федеральний реєстр США.
Під обмеження потрапили:
- Повітряно-космічні сили Російської Федерації;
- ПВК «Вагнер»;
- росіянин Павло Шевелін;
- компанія «Елтехнорд» із Санкт-Петербурга;
- громадянин КНДР.
Сполучені Штати звинуватили зазначених осіб у порушенні національного законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, зокрема і ядерної зброї, щодо Ірану, КНДР і Сирії.
Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого.
Нагадаємо, кількість російських фізичних осіб та компаній, які перебувають під санкціями хоча б однієї з основних західних країн, за підсумками чергового раунду введення обмежувальних заходів перевищила 6 тис.
До слова, країни Євросоюзу готують пакет санкцій проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть ув’язненого політика Олексія Навального.
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