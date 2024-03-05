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США посилили санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США посилили санкції проти Росії
Рішення США про застосування нових санкцій набуло чинності 27 лютого
фото з відкритих джерел

Під санкції потрапили Повітряно-космічні сили Росії та ПВК «Вагнер»

Державний департамент США ввів нові санкції проти Росії. Про це повідомляє Федеральний реєстр США.

Під обмеження потрапили:

  • Повітряно-космічні сили Російської Федерації;
  • ПВК «Вагнер»;
  • росіянин Павло Шевелін;
  • компанія «Елтехнорд» із Санкт-Петербурга;
  • громадянин КНДР.

Сполучені Штати звинуватили зазначених осіб у порушенні національного законодавства про нерозповсюдження зброї масового знищення, зокрема і ядерної зброї, щодо Ірану, КНДР і Сирії.

Рішення про застосування обмежувальних заходів набуло чинності 27 лютого.

Нагадаємо, кількість російських фізичних осіб та компаній, які перебувають під санкціями хоча б однієї з основних західних країн, за підсумками чергового раунду введення обмежувальних заходів перевищила 6 тис.

До слова, країни Євросоюзу готують пакет санкцій проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть ув’язненого політика Олексія Навального.

Читайте також: Як працюють санкції проти РФ. Деталі у цифрах
Теги: росія санкції ПВК «Вагнер» військові США

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