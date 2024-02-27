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Байден скликає лідерів Конгресу, аби терміново схвалити допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Байден скликає лідерів Конгресу, аби терміново схвалити допомогу Україні
Байден запросив спікера Палати представників, лідера демократів в Палаті, лідера демократів в Сенаті та лідера республіканців
фото з відкритих джерел

Байден з лідерами Конгресу мають обговорити терміновість ухвалення пакета допомоги для України

Президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу у вівторок, 27 лютого. Вони мають обговорити питання допомоги Україні та голосування щодо фінансування роботи американського уряду. Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, Байден запросив для обговорення спікера Палати представників Майка Джонсона, лідера демократів в Палаті Хакіма Джефріса, лідера демократів в Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконела.

Байден з лідерами Конгресу мають обговорити терміновість ухвалення пакета допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню. Окрім цього вони мають обговорити законодавство, яке забезпечить роботу федерального уряду до кінця вересня.

Варто нагадати, що 1 березня у США закінчується фінансування для департаментів транспорту, житлово-комунального господарства та містобудування, сільського господарства та у справах ветеранів, а вже 8 березня для Пентагону, Міністерства внутрішньої безпеки та Держдепу.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, зокрема зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, у Білому домі.

Нагадаємо, без підтримки Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. Зокрема Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський працює над розробкою двох планів подальшої війни проти Росії: один із них – на випадок, якщо допомоги від США не буде.

Теги: США Джозеф Байден фінансування президент

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