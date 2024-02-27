Байден скликає лідерів Конгресу, аби терміново схвалити допомогу Україні

Байден запросив спікера Палати представників, лідера демократів в Палаті, лідера демократів в Сенаті та лідера республіканців

Байден з лідерами Конгресу мають обговорити терміновість ухвалення пакета допомоги для України

Президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу у вівторок, 27 лютого. Вони мають обговорити питання допомоги Україні та голосування щодо фінансування роботи американського уряду. Про це повідомляє The Washington Post.

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За даними видання, Байден запросив для обговорення спікера Палати представників Майка Джонсона, лідера демократів в Палаті Хакіма Джефріса, лідера демократів в Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконела.

Байден з лідерами Конгресу мають обговорити терміновість ухвалення пакета допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню. Окрім цього вони мають обговорити законодавство, яке забезпечить роботу федерального уряду до кінця вересня.

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Варто нагадати, що 1 березня у США закінчується фінансування для департаментів транспорту, житлово-комунального господарства та містобудування, сільського господарства та у справах ветеранів, а вже 8 березня для Пентагону, Міністерства внутрішньої безпеки та Держдепу.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, зокрема зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, у Білому домі.

Нагадаємо, без підтримки Сполучених Штатів Україна втратить багато людей на фронті. Зокрема Збройні сили не зможуть здобути нових успіхів на полі бою і будуть змушені відходити назад.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський працює над розробкою двох планів подальшої війни проти Росії: один із них – на випадок, якщо допомоги від США не буде.