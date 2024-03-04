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Світовій економіці може загрожувати новий «китайський шок» – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Світовій економіці може загрожувати новий «китайський шок» – WSJ
Китай може подвоїти експорт товарів до Європи
фото із відкритих джерел

The Wall Street Journal: світовій економіці загрожує другий «китайський шок» із напливом дешевих товарів

Світова економіка може зазнати нового буму імпорту дешевих китайських товарів, пише The Wall Street Journal. За оцінками економістів, «китайський шок», який світ пережив наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років, може повторитися.

Як пише видання, наприкінці 1990-х і на початку 2000-х США та світова економіка пережили «китайський шок», бум імпорту дешевих товарів китайського виробництва, який допоміг утримати інфляцію на низькому рівні, але ціною робочих місць на місцевому виробництві.  

Продовження може бути уже незабаром, оскільки Пекін подвоює експорт, щоб відновити зростання країни. Його заводи випускають більше автомобілів, машин і споживчої електроніки, ніж може поглинути внутрішня економіка. Підтримуючи дешеві державні позики, китайські компанії насичують зовнішні ринки продукцією, яку не можуть продати вдома.

«Деякі економісти вважають, що цей шок у Китаї призведе до зниження інфляції навіть більше ніж перший. Економіка Китаю зараз уповільнюється, тоді як у попередню епоху вона процвітала. Внаслідок цього дефляційний ефект дешевих товарів китайського виробництва не буде компенсований китайським попитом на залізну руду, вугілля та інші сировинні товари», – йдеться в публікації.

The Wall Street Journal нагадує, що перший «китайський шок» стався після реформ у Китаї у 1990-х роках та вступу країни до Світової організації торгівлі у 2001 році. Для споживачів у США це принесло значні вигоди, оскільки з напливом китайської продукції ціни на товари знижувалися, а найбільше від цього виграли люди з низькими та середніми доходами, зазначено у матеріалі.

США, ЄС та Японія не хочуть повторення ситуації початку нульових, що призвела до банкрутства багатьох їхніх заводів, за даними The Wall Street Journal. Тому вони направили мільярди доларів на підтримку стратегічних галузей, а також почали запроваджувати мита, як пояснюється у статті.

За даними Світового банку, у 2022 році на частку КНР припадало 31% світового промислового виробництва та 14% всього експорту. При цьому 20 років тому частка Китаю у виробництві становила менше ніж 10%, а в експорті не досягала і 5%, за інформацією видання.

Раніше Bloomberg повідомив, що США обганяють Китай у перегонах за економічне лідерство. За даними видання, американський ВВП за останній рік зріс на 6,3%, тоді як у Китаю показник становить 4,6%.

За даними агентства, американська економіка виходить із пандемії у кращому стані, ніж китайська, що відбивається і на фондовому ринку. Експерти сумніваються у тому, що ВВП КНР обжене ВВП США, зазначає Bloomberg. «Це разючий поворот долі. Високі показники економіки США у поєднанні з усіма короткостроковими та довгостроковими перешкодами, з якими стикається китайська економіка, роблять менш очевидним припущення про те, що ВВП Китаю колись обжене ВВП США», – зазначив колишній глава китайського підрозділу МВФ та старший професор Корнельського університету Есвар Прасад.

До слова, Китай скуповує дешеве зерно по всьому світу, зокрема і в Україні

Нагадаємо, до німецього порту Бремерхафен прибув перший із восьми гігантських ролкерів (суден), на борту якого – 3000 легкових машин китайського концерну BYD. Про це повідомляє DW. Видання зазначає, що це прем'єра та початок нового етапу в експансії автопрому Китаю на світовому ринку.  

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Теги: США економіка експорт Китай зерно

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