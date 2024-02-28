«Ашан» закриває магазини в українських містах, але не в Росії

«Ашан Україна» зауважили, що компанія забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності «Ашан» в Україні

«Ашан Україна» змінює формат роботи у двох містах

«Ашан Україна» закриє магазини в Запоріжжі та Кривому Розі 3 березня 2024 року. У цих містах у зв’язку із закінченням договору оренди, магазин переходить в онлайн формат роботи. Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

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Компанія «Ашан Україна» раніше анонсувала про закриття гіпермаркетів у Запоріжжі та Кривому Розі, проте після повномасштабного вторгнення Росії, «Ашан Україна» та Arricano (мережевий оператор ТРЦ) домовились про продовження оренди.

«Клієнти міст Запоріжжя та Кривий Ріг почали надавати перевагу онлайн замовленням. Електронна комерція дозволяє здійснювати закупівлі з безпечного місця, а безпека співробітників та клієнтів це першочерговий пріоритет для Auchan Україна», – повідомили представники компанії.

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«Ашан Україна» також зауважили, що після закриття магазинів в містах Запоріжжя та Кривий Ріг, компанія забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності «Ашан» в Україні.

Нагадаємо, відома французька компанія «Ашан» безкоштовно постачала товари для армії Росії на окупованих українських територіях. Відповідні документи оприлюднили розслідувачі.

Також голова НАЗК пояснив, чи треба забороняти Auchan та Metro, які досі працюють у Росії.

НАЗК складає перелік міжнародних спонсорів війни. Туди потрапила компанії Metro Cash & Carry, Auchan, Procter&Gamble, Leroy Merlin, Bonduelle та багато інших.

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Стало відомо торгові мережі, які досі наповнюють російський бюджет.