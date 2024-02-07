Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Тисячі тракторів перекрили рух по всій Іспанії (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тисячі тракторів перекрили рух по всій Іспанії (відео)
Фермери перекривають автошляхи у Іспанії
фото: Agencia EFE

Іспанські фермери страйкують і перекривають технікою низку автошляхів

Тисячі тракторів перекрили рух по всій Іспанії, щоб «підвищити обізнаність» та вимагати вирішення сільськогосподарських проблем.  Про це пише crisis24.

У Сарагосі на сході Іспанії в'їзд на оптовий ринок було заблоковано технікою. У той час як у Малазі на півдні доступ до портової зони був утруднений через загородження з шин, яке пізніше було підпалено. Трактори частково або повністю перекрили під'їзні колії до багатьох великих міст протягом вчорашнього дня, в кількох місцях в обох напрямках. На автомагістралях утворилися величезні пробки та нескінченні автомобільні черги, наприклад, біля Лериди у Каталонії та Севільї в Андалусії. Португальська та французька кордони також були перекриті. Протести фермерів досягли, зокрема, міст Логроньо, Бургос та Вальядолід.

Рух не просувався великими сільськогосподарськими організаціями, що представляють більшість фермерів, а виріс із низових індивідуальних ініціатив і був організований через сайти соціальних мереж в інтернеті та програми для спілкування мобільними телефонами під гаслом «Без сільського господарства та тваринництва ваш стіл порожній». Три найбільші правозахисні групи закликали фермерів вийти на дороги завтра, 8 лютого. Також 21 лютого вони організують демонстрацію біля будівлі Міністерства сільського господарства Іспанії.

Фермери блокують траси у Іспанії
Фермери блокують траси у Іспанії
El Pais

У маніфесті, опублікованому минулого тижня, фермери протестували проти того, що дешеві сільськогосподарські продукти, що імпортуються з третіх країн, знижують ціни на продукцію ЄС та Іспанії, не відповідаючи стандартам ЄС. Вони зазначили, що сільськогосподарський сектор у Європі та Іспанії занурюється у зростаюче розчарування та заворушення через складні умови та задушливу бюрократію, породжену правилами ЄС.

Фермери вимагають амбітного плану дій, який включає заходи на європейському, національному урядовому та провінційному рівнях для вирішення проблем, пов'язаних із посухою, загальною сільськогосподарською політикою та трудовими питаннями.

Прессекретар уряду Пілар Алегріа наголосила на пресконференції після засідання кабінету міністрів, що уряд розуміє проблеми сектора та піклується про них. Як приклад вона згадала, що Міністерство сільського господарства розподіляє надзвичайну допомогу на суму €270 млн. приблизно 140 тисяч фермерів. За останні два роки сектор отримав €4 млрд допомоги від держави, з яких €1,38 млрд було отримано як надзвичайну допомогу фермерам.

Нагадаємо,глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала відкликати план Євросоюзу щодо скорочення вдвічі використання пестицидів на тлі протесту фермерів. Під час пленарного засідання в Страсбурзі у вівторок вона запевнила, що готова відкликати пропозицію. «План було відхилено Європарламентом. У Раді ЄС також немає прогресу. Отже, ми повинні щось зробити», – міркувала вона, зазначивши, що Комісія, можливо, не надала «переконливого» ділового обґрунтування для заходів щодо охорони природи.

Читайте також: «Нас поставили на коліна»: фермери Італії у відчаї перекрили траси
 

Теги: дороги продукти Іспанія фермерство фермер фермерське господарство пробки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У минулому році торгівля між країнами зросла після того, як впала після повномасштабного вторгнення РФ
Дипломат: у 2023 році відбулася експансія української продукції до Японії
8 сiчня, 11:10
Заблокований рух лише вантажних автомобілів
Румунські фермери заблокували рух вантажівок через два пункти пропуску
15 сiчня, 14:32
В акції протесту візьмуть участь фермери з Бані, Пижице, Мислібуж, Козеліце, Липʼяни, Тщинсько-Здруй, Пшелевіце
Польські фермери анонсували новий масштабний протест пов'язаний з Україною
19 сiчня, 19:50
Військовий кіт Степан, який знаходиться на одній з вогневих позицій поруч із артилеристами
Військові показали пухнастого побратима: фото
12 сiчня, 21:53
Постачання шоколаду не порушують санкцій, але дуже шкодять іміджу компанії
Ritter Sport пояснив, чому не йде з російського ринку
12 сiчня, 07:09
Українські тепличні огірки подорожчали на 40% порівняно з минулим роком
В Україні стрімко зросли ціни на популярний овоч
11 сiчня, 01:21
Середній цінник на солоне сало у великих українських супермаркетах становить 242,84 гривні за кілограм
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
21 сiчня, 16:46
Порядок виступів учасників у півфіналах буде відомий згодом
Жеребкування півфіналів Євробачення-2024: коли виступить Україна
31 сiчня, 09:07
Для припинення протестів уряд Румунії пішов на поступки
Румунський уряд домовився з фермерами про припинення протестів
2 лютого, 21:57

Економіка

Тисячі тракторів перекрили рух по всій Іспанії (відео)
Тисячі тракторів перекрили рух по всій Іспанії (відео)
Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці
Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці
Атаки дронів обвалили російську економіку – Bloomberg
Атаки дронів обвалили російську економіку – Bloomberg
Лукашенко заробляє мільйони доларів завдяки Британії – ЗМІ
Лукашенко заробляє мільйони доларів завдяки Британії – ЗМІ
РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони: ціна лякає
РФ привезла на виставку у Саудівську Аравію свої дрони: ціна лякає
Відразу вісім міжнародних компаній покунули ринок РФ у січні
Відразу вісім міжнародних компаній покунули ринок РФ у січні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
20K
Скільки росіян вважають початок війни помилкою: результати опитування
9655
Консерви для чиновників із Києва: зловмисники привласнили кошти із бюджету
9435
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
7784
Лукашенко заробляє мільйони доларів завдяки Британії – ЗМІ
7199
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, четверо загиблих (оновлюється)

Новини

Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Сьогодні, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Сьогодні, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Вчора, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua