Тисячі тракторів перекрили рух по всій Іспанії (відео)

Іспанські фермери страйкують і перекривають технікою низку автошляхів

Тисячі тракторів перекрили рух по всій Іспанії, щоб «підвищити обізнаність» та вимагати вирішення сільськогосподарських проблем. Про це пише crisis24.

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У Сарагосі на сході Іспанії в'їзд на оптовий ринок було заблоковано технікою. У той час як у Малазі на півдні доступ до портової зони був утруднений через загородження з шин, яке пізніше було підпалено. Трактори частково або повністю перекрили під'їзні колії до багатьох великих міст протягом вчорашнього дня, в кількох місцях в обох напрямках. На автомагістралях утворилися величезні пробки та нескінченні автомобільні черги, наприклад, біля Лериди у Каталонії та Севільї в Андалусії. Португальська та французька кордони також були перекриті. Протести фермерів досягли, зокрема, міст Логроньо, Бургос та Вальядолід.

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Рух не просувався великими сільськогосподарськими організаціями, що представляють більшість фермерів, а виріс із низових індивідуальних ініціатив і був організований через сайти соціальних мереж в інтернеті та програми для спілкування мобільними телефонами під гаслом «Без сільського господарства та тваринництва ваш стіл порожній». Три найбільші правозахисні групи закликали фермерів вийти на дороги завтра, 8 лютого. Також 21 лютого вони організують демонстрацію біля будівлі Міністерства сільського господарства Іспанії.

Фермери блокують траси у Іспанії El Pais

У маніфесті, опублікованому минулого тижня, фермери протестували проти того, що дешеві сільськогосподарські продукти, що імпортуються з третіх країн, знижують ціни на продукцію ЄС та Іспанії, не відповідаючи стандартам ЄС. Вони зазначили, що сільськогосподарський сектор у Європі та Іспанії занурюється у зростаюче розчарування та заворушення через складні умови та задушливу бюрократію, породжену правилами ЄС.

Фермери вимагають амбітного плану дій, який включає заходи на європейському, національному урядовому та провінційному рівнях для вирішення проблем, пов'язаних із посухою, загальною сільськогосподарською політикою та трудовими питаннями.

Прессекретар уряду Пілар Алегріа наголосила на пресконференції після засідання кабінету міністрів, що уряд розуміє проблеми сектора та піклується про них. Як приклад вона згадала, що Міністерство сільського господарства розподіляє надзвичайну допомогу на суму €270 млн. приблизно 140 тисяч фермерів. За останні два роки сектор отримав €4 млрд допомоги від держави, з яких €1,38 млрд було отримано як надзвичайну допомогу фермерам.

Нагадаємо,глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала відкликати план Євросоюзу щодо скорочення вдвічі використання пестицидів на тлі протесту фермерів. Під час пленарного засідання в Страсбурзі у вівторок вона запевнила, що готова відкликати пропозицію. «План було відхилено Європарламентом. У Раді ЄС також немає прогресу. Отже, ми повинні щось зробити», – міркувала вона, зазначивши, що Комісія, можливо, не надала «переконливого» ділового обґрунтування для заходів щодо охорони природи.