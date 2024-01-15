Румунські фермери заблокували рух вантажівок через два пункти пропуску

Блокування руху вантажівок у напрямку «Сірета» фермери поновили сьогодні, 15 січня, близько 12:00

Румунські фермери знову заблокували рух вантажних автомобілів через пункт пропуску «Сірет», також почалося блокування пункту «Вікову-де-Сус». Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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За даними ДПСУ, блокування руху вантажівок у напрямку «Сірета» фермери поновили близько 12:00 понеділка, 15 січня.

Наголошується, що заблокований рух лише вантажних автомобілів. Оформлення інших видів транспорту, а також пішоходів в обох пунктах пропуску здійснюється встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.

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Як повідомлялося, пункт пропуску «Сірет» розташований навпроти українського пункту пропуску «Порубне», «Вікову-де-Сус» – навпроти «Красноїльська».

Нагадаємо, румунські фермери та перевізники продовжать протести після безрезультатних переговорів із Міністерством фінансів своєї країни, які тривали близько чотирьох годин. Перевізники та фермери, які чекали на результати переговорів на вулиці, поскаржилися журналістам, що їм стає все важче працювати, і вони навіть змушені закривати бізнес.

Нагадаємо, 14 січня на території Румунії фермери почали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет».

Напередодні, 13 січня, фермери шість годин блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне».

Як повідомлялося, страйки у Румунії тривають із середи. У них беруть участь не лише фермери, а й перевізники. Стихійні блокування розпочали якраз останні, зокрема, через зміни умов обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника (RCA). Зараз вони разом із фермерами ускладнюють проїзд з Бухаресту до інших міст країни, а також на прикордонних пунктах з Молдовою, Болгарією, а тепер ще й з Україною.