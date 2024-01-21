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В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
Середній цінник на солоне сало у великих українських супермаркетах становить 242,84 гривні за кілограм
фото з відкритих джерел

Ціни на солоне сало падають уже протягом кількох місяців

У січні у великих українських супермаркетах змінилися ціни на домашнє та солоне сало. За даними сайту «Мінфін», ціни на солоне сало падають уже протягом кількох місяців. А з домашнім зовсім інша історія. Цей продукт є нестабільним у ціні протягом багатьох місяців. Вартість підвищується, потім різко падає і навпаки.

Сьогодні середній цінник на солоне сало у великих українських супермаркетах становить 242,84 гривні за кілограм. При цьому у грудні продукт продавали за ціною 251,18. Тобто за цей період сало стало дешевшим на 8,34 грн.

В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів фото 1

Домашнє сало за останній місяць подешевшало майже на 50 гривень. Нині його вартість – 199,50. У грудні його можна було купити в середньому за 245,44. Тобто різниця в ціні становила 46 гривень.

Нагадаємо, що за 2023 рік підскочила вартість більшості харчових продуктів в Україні, зокрема м'яса і сиру. Натомісь, попри побоювання, впали ціни на яйця, а також овочі і фрукти. Однак уже в найближчі дні, у зв'язку з наближенням зимових свят, вартість продуктів традиційно поповзе вгору.

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Теги: ціни продукти економіка овочі фрукти

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