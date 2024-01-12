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Ritter Sport пояснив, чому не йде з російського ринку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ritter Sport пояснив, чому не йде з російського ринку
Постачання шоколаду не порушують санкцій, але дуже шкодять іміджу компанії
фото з відкритих джерел

Виробник уже два роки жертвує весь отриманий в Росії прибуток благодійним організаціям, які працюють в Україні

Німецький виробник знаменитих квадратних шоколадок Ritter Sport описав свою незвичайну бізнес-модель: не йде з ринку РФ, бо продажі там забезпечують гуманітарну допомогу українцям. Про це пише видання DW.

Зазначається, що постачання шоколаду Ritter Sport не порушують санкцій, які не поширюються на продукти харчування, але дуже шкодять іміджу компанії. У Росії у Ritter Sport виробництва немає, тому зупинити експорт досить просто.

Щоб виправити репутацію, Ritter Sport уже два роки жертвує весь отриманий в Росії прибуток благодійним організаціям, які активно працюють в Україні. Журналісти зʼясували, що тисячі євро отримали пʼять німецьких організацій, які допомагають Україні та біженцям. Серед них Help із Бонна, Humedica та Ebersberger Förderverein Interplast.

«Компанія особливо не афішує такі пожертвування: чи то зі скромності, чи то щоб не ставити в незручне становище одержувачів зароблених у Росії грошей, то щоб не відбивати апетит на свій шоколад у російських покупців», – пише DW.

Нагадаємо, німецький виробник шоколаду Ritter Sport відмовився припинити роботу в Росії, незважаючи на війну в Україні. У компанії відзначили, що це рішення далося нелегко.

Як повідомлялося, понад тисяча компаній-гігантів зобов'язалися залишити ринок РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, однак дослідники звинувачують деякі відомі бренди у порушенні своїх обіцянок.

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Теги: експорт бізнес продукти харчування шоколад

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