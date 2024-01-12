Ritter Sport пояснив, чому не йде з російського ринку

Виробник уже два роки жертвує весь отриманий в Росії прибуток благодійним організаціям, які працюють в Україні

Німецький виробник знаменитих квадратних шоколадок Ritter Sport описав свою незвичайну бізнес-модель: не йде з ринку РФ, бо продажі там забезпечують гуманітарну допомогу українцям. Про це пише видання DW.

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Зазначається, що постачання шоколаду Ritter Sport не порушують санкцій, які не поширюються на продукти харчування, але дуже шкодять іміджу компанії. У Росії у Ritter Sport виробництва немає, тому зупинити експорт досить просто.

Щоб виправити репутацію, Ritter Sport уже два роки жертвує весь отриманий в Росії прибуток благодійним організаціям, які активно працюють в Україні. Журналісти зʼясували, що тисячі євро отримали пʼять німецьких організацій, які допомагають Україні та біженцям. Серед них Help із Бонна, Humedica та Ebersberger Förderverein Interplast.

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«Компанія особливо не афішує такі пожертвування: чи то зі скромності, чи то щоб не ставити в незручне становище одержувачів зароблених у Росії грошей, то щоб не відбивати апетит на свій шоколад у російських покупців», – пише DW.

Нагадаємо, німецький виробник шоколаду Ritter Sport відмовився припинити роботу в Росії, незважаючи на війну в Україні. У компанії відзначили, що це рішення далося нелегко.

Як повідомлялося, понад тисяча компаній-гігантів зобов'язалися залишити ринок РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, однак дослідники звинувачують деякі відомі бренди у порушенні своїх обіцянок.