«Нас поставили на коліна»: фермери Італії у відчаї перекрили траси

Італійські фермери скаржаться на великі проблеми у агросекторі, а найбільший занепад – у тваринництві

Автомагістралі, що сполучають північ Італії з півднем, та дороги, що ведуть до міст, були перекриті італійськими фермерами. Про це пише The Local.

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У провінції Умбрія неподалік в'їзду на автостраду А1 вишикувалися сорок тракторів та інша сільськогосподарська техніка. Вони проводять демонстрацію з 27 січня і мають намір залишатися тут в найближчі кілька днів. Поліція стежить за тим, щоб інші транспортні засоби могли в'їжджати на автостраду, хоч і повільно.

У Вітербо, також у центральній Італії, було заблоковано одні з найжвавіших міських в'їздів, що призвело до заторів на дорогах. Протестувальники зірвали прапори з розташованої неподалік штаб-квартири Асоціації виробників «Колдіретті» та спалили їх. Аналогічно трактори для перекриття доріг використовувалися в провінції Фріулі-Венеція-Джулія. На стадіоні міста Удіне зібралося близько 70 тракторів. Сімсот тракторів вийшли на вулиці міста Фоджа у південній провінції Апулія.

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Протестувальники, які супроводжувалися концертом волинників, скандували: продовжуватимуть доти, доки не досягнуть результату. На острові Сардинія в порту Кальярі було оголошено проведення демонстрації з використанням тракторів.

«Сільське господарство та тваринництво вже двадцять років не перебували у такому поганому становищі, як зараз. Ситуація супроводжується повною байдужістю політиків та інститутів, павутинням бюрократії. Сільськогосподарська продукція, що продається за невигідними цінами, все частіші стихійні лиха та хвороби тварин «поставили сектор на коліна», – сказав президент Сардинського центру сільськогосподарських досліджень Торе П'ян.

Як пише Euronews, фермери в Італії протестують проти сільськогосподарської політики Європейського союзу, але також висловлюють невдоволення заходами, вжитими урядом Італії. Вони закликають до податкових пільг та підтримки молоді, яка хоче працювати в аграрному секторі.

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Нагадаємо, що аналогічні акції протести відбуваються у Франції та Бельгії. Напередодні французький прем'єр-міністр Габріель Атталь оголосив, що уряд скасує заплановане підвищення податку на сільськогосподарське дизельне паливо, яке використовується у сільському господарстві, і запровадить «десять заходів адміністративного спрощення», щоб полегшити навантаження на фермерів. Проте, за даними французької сільськогосподарської правозахисної організації, заяви прем'єра, покликані заспокоїти фермерів, були мінімальними та «не виправдали очікувань», через що протестний рух продовжився.

До слова, французькі фермери заблокували дороги в Парижі та інших містах тракторами на знак протесту проти падіння доходів через інфляцію, збільшення імпорту сільгосппродукції та планів ЄС, які, зокрема, передбачають скорочення викидів та використання добрив. В акції беруть участь близько 1,5 тис. осіб і не менше 800 тракторів, які блокують основні автомагістралі, що ведуть у тому числі до Лілля та Страсбурга.