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Румунський уряд домовився з фермерами про припинення протестів

Христина Петренко
glavcom.ua
Румунський уряд домовився з фермерами про припинення протестів
Для припинення протестів уряд Румунії пішов на поступки
фото ілюстративне

Сьогодні прем'єр-міністр Марчел Чолаку і представники протестувальників підписали угоду

У коаліційному уряді Румунії заявили, що досягли угоди з фермерами про припинення багатотижневих протестів проти високих витрат на ведення бізнесу. Про це повідомляє Reuters.

Уряд пішов на поступки, зробивши кроки для збільшення субсидій на дизельне паливо, вирішення проблеми високих страхових тарифів і прискорення виплат субсидій.

Сьогодні прем'єр-міністр Марчел Чолаку і представники протестувальників підписали угоду, яка передбачає створення комітету, що об'єднає кілька міністерств, для пошуку рішень.

У Румунії сотні фермерів і водіїв вантажівок почали протестувати три тижні тому: колони тракторів і вантажівок сповільнювали або блокували рух на державних автошляхах поблизу великих міст, зокрема і столиці Бухареста.

Протестували фермери через низькі ціни на продукцію, зростання витрат, імпорт дешевих продуктів харчування та обмеження, накладені Європейським Союзом у боротьбі зі зміною клімату.

Активісти також ненадовго заблокували прикордонний пункт пропуску з Україною і намагалися перекрити доступ до чорноморського порту Констанца.

Нагадаємо, на початку січня румунські фермери заблокували прикордонний пункт «Сірет-Порубне», який сполучає Румунію з Україною, виступаючи проти транзиту українського зерна. Згодом протести продовжилися на пунктах пропуску «Порубне-Сірет», «Красноїльськ-Вікову–де-Сус» на україно-румунському кордоні, а також на пункті пропуску «Костешть-Стинка» на молдовсько-румунському кордоні.

Для розблокування україно-румунського кордону були навіть задіяні екіпажі жандармів.

Зазначимо, що протести нині тривають і у Європі. Зокрема, фермери заблокували ключові шляхи між Бельгією та Нідерландами.

Читайте також: Протести румунських фермерів. Китайський слід
Теги: фермер Румунія протест харчування імпорт міністр

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