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Протести фермерів подіяли? Урсула фон дер Ляйєн пішла на поступки аграрному сектору

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Протести фермерів подіяли? Урсула фон дер Ляйєн пішла на поступки аграрному сектору
Єврокомісія вирішила задовольнити одну з вимог фермерів у ЄС
фото із відкритих джерел

ЄС відкликає план удвічі скоротити застосування пестицидів

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала відкликати план Євросоюзу щодо скорочення вдвічі використання пестицидів на тлі протесту фермерів. Про це пише Reuters.

«Наші фермери заслуговують на те, щоб їх вислухали. Я знаю, що вони стурбовані майбутнім сільського господарства і своїм майбутнім як фермерів. Але вони також знають, що сільському господарству необхідно перейти до більш стійкої моделі виробництва, щоб їхні ферми залишалися прибутковими у наступні роки», – сказала  фон дер Ляйєн у своєму виступі в Європарламенті.

Під час пленарного засідання в Страсбурзі у вівторок вона запевнила, що готова відкликати пропозицію. «План було відхилено Європарламентом. У Раді ЄС також немає прогресу. Отже, ми повинні щось зробити», – міркувала вона, зазначивши, що Комісія, можливо, не надала «переконливого» ділового обґрунтування для заходів щодо охорони природи.

Фон дер Ляєн підкреслила, що поки ця тема залишається актуальною, але перед цим «потрібно більше діалогу та інший підхід». На цій основі Єврокомісія може зробити нову пропозицію з більш «дозрілим» змістом і разом із усіма зацікавленими сторонами, додала вона.

«Нам потрібно уникати гри в звинувачення та разом шукати рішення проблем», – сказала очльниця Єврокомісії, посилаючись на результати нещодавно розпочатого стратегічного діалогу установи щодо майбутнього сільського господарства в ЄС. Спільний документ має бути представлений наприкінці літа та який, за словами Урсули фон дер Ляйєн, «сформує основу нашої майбутньої аграрної політики».

Європейські фермери, що в останні тижні виступають проти зростання витрат, податків, імпорту дешевих продуктів харчування, зокрема з України, та обмежень ЄС, пов'язаних із зміною клімату, привітали пропозицію фон дер Ляйєн.

«Комісія ЄС нарешті визнає, що її підхід був неправильним і таким чином зміцнює довіру до поточного стратегічного діалогу», – прокоментувала пропозицію фон дер Ляйєн голова Національної федерації синдикатів сільгоспвиробників Франції (FNSEA) Крістіана Ламберт у соцмережі X.

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 лютого, фермери припаркували трактори на ключових переходах на кордоні між Бельгією та Нідерландами на знак протесту проти надмірної бюрократії та конкуренції з боку дешевого імпорту. 

Німецькі фермери також активно страйкували проти скасування пільг для них. Великі акції були проведені у Мюнхені, Гамбурзі, Вісбадені та інших містах. Головними вимогами фермерів були зниження податків та збільшення зарплати. 

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Теги: Європа протест Брюссель фермерство фермер фермерське господарство харчування Урсула фон дер Ляєн соцмережі

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