Дипломат: у 2023 році відбулася експансія української продукції до Японії

У минулому році торгівля між країнами зросла після того, як впала після повномасштабного вторгнення РФ

Посол України Сергій Корсунський повідомляє про ріст товаробороту між Японією та Україною

У минулому році відбулася експансія товарів з України до Японії – розширення товарообігу торкнулося української алкогольної продукції, сировини для виготовлення ковдр та ін. Про це повідомив посол України Сергій Корсунський в інтерв’ю «Главкому».

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«Торгівля України та Японії і в найкращі часи була не дуже великою – до $1,5 млрд за рік. У 2022 році вона впала вдвічі за цю цифру, проте у 2023-му трохи зросла – майже до $1 млрд. Це і продукти харчування, і деякі споживчі товари, і сировина для металургії», – розповів він.

Корсунський підкреслив, що все ускладнює логістика – через те, що Японія дуже далеко, товари треба везти морем і не кожен з них можна експортувати. Він додав, що минулого року відбулась справжня експансія українського вина, горілки, пива, пуху, як сировини для виробів ковдр і футонів (футон – традиційна японська постільна приналежність у вигляді товстого бавовняного матрацу, який розстеляють на ніч для сну, а вранці ховають в шафу).

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«Ми продовжуємо над цим працювати, у квітні в Токіо буде масштабна виставка харчових продуктів, формується українська делегація, а стенд японці надають нам безкоштовно. Це теж форма допомоги. Окрема тема – співпраця у галузі ІТ», – розповів посол України.

Дипломат зазначив, що «це ще не той масштаб, який би я хотів бачити» і повідомив про наміри подальшої роботи у цьому напрямку.

До слова, в Японії ніхто не очікував, що Україна витримає перший період повномасштабної війни, розв’язаної Росією, і тому Японія не відразу почала допомагати Україні, але згодом все змінилося. Посол Сергій Корсунський зазначив, що «в Японії існують дуже серйозні сентименти стосовно такої нахабної, демонстративної несправедливості, яка сталася (початок повномасштабної агресії Росії проти України)».