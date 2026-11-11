Російська ППО збила два власні вертольоти під Петербургом

Під час відбиття атаки безпілотників на Усть-Лугу російська авіація зазнала втрат

Під час атаки безпілотників на порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії, за попередніми повідомленнями російських провоєнних Telegram-каналів, було втрачено бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор» разом з екіпажем та, ймовірно, ще один вертоліт Мі-8. Однією з версій інциденту називають ураження літальних апаратів власними засобами протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За інформацією російського військового ресурсу, вертоліт Ка-52 було втрачено під час відбиття атаки безпілотників на портову інфраструктуру Усть-Луги. Разом із бойовою машиною загинув її екіпаж. Також автори метеріалів повідомили про ймовірну втрату багатоцільового вертольота Мі-8.

Водночас точні обставини інциденту залишаються невідомими. Російські військові блогери розглядають дві основні версії: зіткнення вертольотів у повітрі або їхнє ураження власною протиповітряною обороною.

Видання зазначають, що в разі підтвердження версії про дружній вогонь це свідчитиме про проблеми з координацією дій між російською військовою авіацією та підрозділами ППО.

Інформацію про загибель російських льотчиків поширили й інші провоєнні ресурси. Про значні втрати російської військової авіації також повідомив Telegram-канал Fighterbomber, який спеціалізується на авіаційній тематиці. Його автор зазначив, що відбиття атаки безпілотників обійшлося російським військовим «дуже, дуже, дуже дорого».

Як відомо, у ніч проти 11 листопада українські безпілотники атакували порт Усть-Луга – один із найбільших російських центрів експорту нафти та іншої сировини.

Близько шостої ранку місцевий губернато Олександр Дрозденко повідомив про займання в портовій зоні Усть-Луги після влучання кількох безпілотників. За його словами, за ніч над регіоном нібито збили 150 дронів.