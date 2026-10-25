Російський Омськ накрило хмарою чорного диму після серії вибухів (фото)

Раніше місцеві повідомляли також про вибухи на місцевому заводі

Попередньо, ціллю атаки міг стати об’єкт логістичної інфраструктури Ozon

У російському Омську після повідомлень про вибухи над промисловою зоною здійнялася чорна хмара диму. За попередніми даними, удар міг припасти на об’єкт логістичної інфраструктури компанії Ozon. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Інформація про точне місце влучання, характер пошкоджень і масштаби пожежі наразі потребує підтвердження. Попередні повідомлення про можливе ураження промислових об’єктів у регіоні також не дають змоги однозначно встановити ціль атаки.

фото: соцмережі

Варто зазначити, що Генштаб ЗСУ не повідомляв про удари по Омську чи ураження об’єктів окупантів у цьому регіоні.

Нагадаємо, що у російському Омську під ударом безпілотників опинився хімічний завод «Омський каучук». Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.