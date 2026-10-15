Росія заявила, що США обмежили Starlink для України заради безпеки кораблів РФ

Олександр Шохін пов’язав обмеження супутникового зв’язку та передачі розвідданих Києву з домовленостями Москви й Вашингтона щодо дизеля

Росія припускає, що рішення США обмежити передачу розвідувальної інформації Україні та уповільнити роботу Starlink пов’язані з домовленостями щодо постачання дизельного пального. На думку уповноваженого при президентові РФ із захисту прав підприємців Олександра Шохіна, такі кроки можуть бути спрямовані на забезпечення безпеки транспортування російського пального морем. Про це він заявив в інтерв’ю російським ЗМІ, пише «Главком».

Шохін стверджує, що обмеження супутникового зв’язку та затримки з передачею розвідданих Україні можуть бути частиною ширших домовленостей між Москвою та Вашингтоном.

«Якщо врахувати, що Маск уповільнив швидкість Starlink утричі, як кажуть, а розвіддані почали повільніше надходити Україні, то виходить, що угода стосується дизеля, але має й інші наслідки», – заявив він.

За словами Шохіна, домовленості можуть передбачати заходи для захисту російських танкерів, які перевозять пальне через Чорне та Балтійське моря. Він припустив, що саме з безпекою морських перевезень може бути пов’язане рішення щодо обмеження передачі Україні розвідданих і роботи супутникового зв’язку.

«Я думаю, що ці рішення щодо розвідданих і Starlink так чи інакше пов’язані з безпекою транспортування того самого дизеля», – сказав уповноважений.

Водночас Шохін не навів доказів, які б підтверджували існування домовленості між США та Росією про обмеження українських військових можливостей в обмін на гарантії безпеки російських танкерів. Його слова є припущенням щодо можливих мотивів Вашингтона.

Варто нагадати, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій проти суден так званого тіньового флоту, які раніше перевозили нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану й Венесуели. Мета – збільшити доступність танкерів для перевезення нафти та знизити рекордно високі ставки фрахту.