Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія заявила, що США обмежили Starlink для України заради безпеки кораблів РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Росія заявила, що США обмежили Starlink для України заради безпеки кораблів РФ
Обмеження швидкості Starlink створює проблеми на фронті
фото: росЗМІ, Генштаб ЗСУ

Олександр Шохін пов’язав обмеження супутникового зв’язку та передачі розвідданих Києву з домовленостями Москви й Вашингтона щодо дизеля

Росія припускає, що рішення США обмежити передачу розвідувальної інформації Україні та уповільнити роботу Starlink пов’язані з домовленостями щодо постачання дизельного пального. На думку уповноваженого при президентові РФ із захисту прав підприємців Олександра Шохіна, такі кроки можуть бути спрямовані на забезпечення безпеки транспортування російського пального морем. Про це він заявив в інтерв’ю російським ЗМІ, пише «Главком».

Шохін стверджує, що обмеження супутникового зв’язку та затримки з передачею розвідданих Україні можуть бути частиною ширших домовленостей між Москвою та Вашингтоном.

«Якщо врахувати, що Маск уповільнив швидкість Starlink утричі, як кажуть, а розвіддані почали повільніше надходити Україні, то виходить, що угода стосується дизеля, але має й інші наслідки», – заявив він.

За словами Шохіна, домовленості можуть передбачати заходи для захисту російських танкерів, які перевозять пальне через Чорне та Балтійське моря. Він припустив, що саме з безпекою морських перевезень може бути пов’язане рішення щодо обмеження передачі Україні розвідданих і роботи супутникового зв’язку.

«Я думаю, що ці рішення щодо розвідданих і Starlink так чи інакше пов’язані з безпекою транспортування того самого дизеля», – сказав уповноважений.

Водночас Шохін не навів доказів, які б підтверджували існування домовленості між США та Росією про обмеження українських військових можливостей в обмін на гарантії безпеки російських танкерів. Його слова є припущенням щодо можливих мотивів Вашингтона.

Варто нагадати, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій проти суден так званого тіньового флоту, які раніше перевозили нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану й Венесуели. Мета – збільшити доступність танкерів для перевезення нафти та знизити рекордно високі ставки фрахту.

Читайте також:

Теги: росія Чорне море США ЗСУ війна корабель Starlink

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські КАБи влучили у житловий сектор Сум
Росія вдарила КАБами по Сумах: відомо про шістьох поранених
16 вересня, 15:29
Катерина Тихонова є молодшою донькою Володимира Путіна та матір'ю восьмирічної Ельзи
Журналісти дісталися до ще однієї родинної таємниці Путіна
26 вересня, 14:40
Росія, за версією диктатора, почала завдавати ударів у відповідь лише після низки атак
«Це вони все почали»: Путін пригрозив Україні ударами у відповідь
26 вересня, 02:25
Ольга Сумська зі своєю донькою, акторкою Антоніною Паперною
Ольга Сумська поділилася спогадами про дитинство доньки, яка мешкає в РФ (фото)
29 вересня, 10:42
Путін поки не ухвалив остаточного рішення, тому можливість його візиту до Маямі досі залишається відкритим питанням
Чи поїде Путін на саміт G20 у США? Кремль зробив заяву
27 вересня, 17:32
Інформація про масштаби пожежі та наслідки падіння уламків уточнюється
Уламки дрона впали у дворі будинку в Києві: є загиблий
7 жовтня, 20:25
Лаар підкреслив, що польські прикордонники та митники добре ставилися до волонтерів
Польща відмовилася пропустити позашляховик естонських волонтерів для ЗСУ
30 вересня, 06:45
Зеленський провів зустріч з Фрідріхом Мерцом 4 жовтня
Україна і Німеччина уклали 15 угод. Президент відзвітував про важливі домовленості
5 жовтня, 14:10
Скороход сказала про нібито нелегітимність президента України
Нардепка Скороход зробила низку заяв, які підхопила російська пропаганда
6 жовтня, 16:57

Політика

Зеленський пояснив, що Франція втратить у разі припинення допомоги Україні
Зеленський пояснив, що Франція втратить у разі припинення допомоги Україні
Росія заявила, що США обмежили Starlink для України заради безпеки кораблів РФ
Росія заявила, що США обмежили Starlink для України заради безпеки кораблів РФ
Європа обіцяє подвоїти підтримку України на тлі конфлікту зі США – NYT
Європа обіцяє подвоїти підтримку України на тлі конфлікту зі США – NYT
США розглядають послаблення санкцій проти тіньового флоту РФ
США розглядають послаблення санкцій проти тіньового флоту РФ
Білий дім пояснив, чи причетний до обмежень Starlink для України
Білий дім пояснив, чи причетний до обмежень Starlink для України
Трамп несподівано назвав нову причину війни в Україні
Трамп несподівано назвав нову причину війни в Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
76K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
13 жовтня, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
13 жовтня, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua