Тристоронній саміт Трампа, Сі та Путіна опинився під загрозою – WSJ

Переговори можуть відбутися в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС 18-19 листопада

Пекін пропонує обмежитися заздалегідь узгодженими заявами на зустрічі

США та Китай мають розбіжності щодо формату можливої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, Пекін пропонує обмежитися заздалегідь узгодженими заявами, тоді як Вашингтон наполягає на вільному обговоренні. Через ці суперечності проведення тристороннього саміту опинилося під загрозою.

Переговори можуть відбутися в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС 18-19 листопада. Китайська сторона пропонує заздалегідь прописаний сценарій: кожен із трьох лідерів має зачитати підготовлену заяву, а можливості для вільної дискусії будуть обмежені. Адміністрація Трампа натомість хоче організувати зустріч із відкритим обміном думками.

Китайський чиновник зауважив, що Пекін готовий прийняти тристоронній саміт, якщо попередня підготовка забезпечить узгоджений порядок денний і «заздалегідь визначений результат». У такому форматі Китай готовий обговорювати Україну та інші питання. Якщо ж домовитися про це не вдасться, Пекін віддасть перевагу окремим двостороннім зустрічам.

Ще однією розбіжністю між сторонами стало питання контролю над ядерними озброєннями. Трамп заявляв, що хоче обговорити з Путіним і Сі Цзіньпіном «багато питань, зокрема денуклеаризацію».

Однак китайський чиновник заявив, що Пекін не погодиться на тристоронні переговори з цього питання. За даними видання, Китай побоюється закріпити ситуацію, за якої його ядерний арсенал поступається американському та російському. Водночас Вашингтон наполягає, що нова угода про контроль над озброєннями має охоплювати й Китай.

Нагадаємо, підготовка можливої зустрічіпрезидента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна вже триває. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, сторони працюють над організацією переговорів на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться 18-19 листопада в китайському Шеньчжені.

Також Китай заявив, що контактує зі США та Росією щодо зустрічі їхніх президентів на саміті АТЕС, яка стане безпрецедентною зустріччю трьох ядерних держав.

До слова, президент США Дональд Трамп розраховує зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. Американський лідер назвав дві теми, які можуть обговорити під час переговорів, – ядерне роззброєння та припинення війни в Ірані.