Росія може вивести з ладу супутник, який надає Україні розвіддані

Російський апарат «Космос-2612» наблизився до супутника Iceye-X36 на відстань близько 26 метрів

Російський супутник «Космос-2612» під час маневрування наблизився до апарата Iceye-X36 на критичну відстань близько 26 метрів. Такий маневр може становити загрозу для супутника, який належить до угруповання Iceye – компанії, чиї радіолокаційні знімки використовують Сили оборони України для розвідки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані порталу «Мілітарний».

За даними видання, російський апарат переслідував ICEYE-X36 і зблизився з ним на відстань, яка є надзвичайно малою для об’єктів на орбіті. Подібні маневри можуть використовувати для спостереження за іншими супутниками, перевірки їхніх можливостей або створення потенційної загрози.

На орбіті навіть незначна помилка під час маневрування може призвести до зіткнення. На швидкостях, характерних для руху супутників, такий контакт здатен пошкодити апарат і вивести з ладу його обладнання.

Небезпечне зміщення орбіти російського військового супутника фото: satellitemap.space.

Журналісти зазначають, що Iceye спеціалізується на супутниках із радіолокаційним синтезуванням апертури (SAR). На відміну від оптичних апаратів, вони можуть отримувати зображення земної поверхні вночі та за хмарної погоди.

Такі знімки допомагають виявляти військову техніку, відстежувати зміни на військових об’єктах і уточнювати розташування цілей. Для України доступ до радіолокаційної супутникової розвідки має важливе значення, оскільки дає змогу отримувати інформацію незалежно від освітлення та погодних умов.

Можливе пошкодження супутника могло б вплинути на доступність відповідних даних, однак наразі немає підтверджень, що Iceye-X36 втратив працездатність або що українська розвідка зазнала перебоїв через дії російського апарата.

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