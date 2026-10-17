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Європейські військові відпрацюють у Польщі підготовку до місії в Україні – The Times

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Європейські військові відпрацюють у Польщі підготовку до місії в Україні – The Times
Навчання є елементом підготовки до можливого розвитку подій, а не рішенням про негайне розгортання військ на території України
фото з відкритих джерел

Навчання відбудуться в листопаді і стануть першими у своєму роді

Понад 1500 британських, французьких, німецьких і польських військових відпрацюють у Польщі процедуру розгортання військ в Україні на випадок укладення перемир’я з Росією. Як інформує «Главком», про це пише The Times.

Зазначається, що ці навчання відбудуться в листопаді і стануть першими у своєму роді. Вони будуть спрямовані на підготовку до післявоєнної ситуації, коли присутність європейських військ на території України слугуватиме фактором стримування.

У виданні зазначили, що європейські військовослужбовці відпрацьовуватимуть переміщення військ та логістичне забезпечення в рамках багатонаціональної миротворчої операції.

За словами джерела видання в Міністерстві оборони Великої Британії, військовослужбовці відпрацюють сценарій, згідно з яким багатонаціональні війська перебуватимуть разом у певному районі. Він відмовився надати додаткові подробиці.

Крім того, польський високопоставлений чиновник розповів журналістам, що навчання підкреслять єдність провідних європейських країн проти загрози з боку Росії, а також необхідність подальшої підтримки України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що участь Великої Британії та Франції в цих навчаннях є ключовою. За його словами, Варшава розраховує, що «коаліція охочих» зможе надати Україні та іншим країнам Центральної та Східної Європи гарантії безпеки.

Начальник Генерального штабу британської армії генерал Ролі Уокер, виступаючи перед 700 військовослужбовцями в казармах Каттерік на півночі Англії, підкреслив, що Британії час перестати жити з переконанням, ніби їй більше не доведеться думати про збройний конфлікт. За словами генерала, британські політичні лідери повинні відкрито пояснити населенню, що відбувається у світі, де існують загрози і до чого країні необхідно готуватися.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що миротворчий контингент в Україні може бути розгорнутий лише у разі припинення бойових дій

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю ZDF заявив, що відповідно до гарантій безпеки, наданих Україні Сполученими Штатами та Європою, миротворці можуть відбити напад російських сил після припинення вогню. Однак, за його словами, це поки що залишатиметься далекою перспективою.

 

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Теги: Європейський Союз Польща конфлікт навчання військові чиновник міністр коаліція

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