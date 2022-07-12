ЄС заморозив активи РФ на майже €14 млрд

Більша частина цієї суми надійшла з п'яти країн-членів

Європейський союз заморозив російські активи на суму €13,8 млрд із моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє RTBF.

«Наразі ми заморозили – вихідні від олігархів та інших організацій – €13,8 млрд, так що це досить велика сума», – сказав він, додавши, що більша частина цієї суми – понад €12 млрд надійшли з п'яти країн-членів.

Він відмовився назвати ці країни, але додав, що очікує, що інші країни блоку, що складається з 27 членів, незабаром активізують свої зусилля.

За даними міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, в середині червня вартість активів, заморожених тільки Німеччиною, становила €4,48 млрд.

Як відомо, ЄС готує конфіскацію російських активів на користь України.

Нагадаємо, днями СБУ арештувала активи російських компаній на понад 40 млн грн.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що «крадіжка чужих активів» призведе до проблем для тих, хто ним займається. У Кремлі наголошували, що подібне рішення західних країн було б «незаконним». Масштаби збитків, завданих російським повномасштабним вторгненням в Україну, він не вказав.

До відома, Швейцарія відмовляється конфіскувати $500 млн заморожених активів росіян

Раніше Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.