Путін та Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року

9 жовтня Дональд Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизеля

Після оголошення про домовленість щодо постачання російського дизельного пального його середня вартість у США зросла на 7 центів, досягши $6,35 за галон. Про це пише «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Щe 9 жовтня Трамп повідомив про згоду Росії спрямувати понад 300 тис. тонн палива на американський та світовий ринки, із запланованим відвантаженням додаткових 500 тис. тонн у листопаді та 1 млн тонн у подальшому.

Минулого тижня з порту Приморськ вирушило судно із близько 300 тис. барелів дизеля. Початковим маршрутом танкера був Нью-Йорк, однак згодом кінцеву точку змінили на статус «до розпорядження» без зафіксованого порту призначення.

Експерти висловлюють сумніви щодо здатності цієї угоди відчутно здешевити пальне, вказуючи на проблеми з технічним станом російських нафтопереробних заводів та діючі обмеження на експорт.

Окрім цього, передбачені обсяги є незначними: трохи більше ніж 100 тис. барелів на добу в жовтні та орієнтовно 125 тис. у листопаді, тоді як торік щоденний експорт з Росії становив близько 800 тис. барелів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.

До слова, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тисяч тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.