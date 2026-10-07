WSJ: США вимагають від РФ пояснень через смерть працівниці протичумного інституту в Іркутську

США закликають Росію виконати свої міжнародні зобов'язання щодо звітності у сфері охорони здоров'я

Вашингтон звернувся до Москви з вимогою надати вичерпну інформацію щодо загибелі співробітниці сибірського наукового центру, який займається дослідженням збудника чуми. Про це пише «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляє видання з посиланням на американських посадовців, приховування деталей цього інциденту порушує міжнародні зобов'язання Росії у сфері глобальної охорони здоров'я.

Офіційні представники РФ стверджують, що лаборантка померла від пневмонії, а тести нібито не виявили патогенів, з якими вона працювала. Втім, російська сторона відмовилася розкрити точний діагноз та методику проведених аналізів, що й викликало занепокоєння у США.

Легенева чума – це тяжка і швидко прогресуюча форма чуми, яка вражає легені та передається повітряно-крапельним шляхом. Без раннього та агресивного лікування антибіотиками хвороба призводить до смерті.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати допомогу Росії у зв'язку з можливим випадком легеневої чуми в Іркутській області.

Американський лідер висловив співчуття через ситуацію та зазначив, що сучасні мікроби стають стійкішими до лікування, порівнявши їх із силою армії.

Нагадаємо, в Іркутській області після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту Дар'ї Шипілової було госпіталізовано 189 людей, які контактували з нею. Місцеві ЗМІ повідомляли, що жінка могла померти від легеневої чуми. Водночас «Роскомнадзор» каже про пневмонію невстановленої етіології і запевняє, що дослідження не виявили у зразках мікроорганізмів, пов'язаних із професійною діяльністю померлої.

На тлі цих повідомлень Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан посилили санітарно-карантинні заходи. Зокрема, Киргизстан перевів відповідні пункти пропуску на посилений режим, а в Таджикистані мандрівникам вимірюють температуру та перевіряють на можливі симптоми захворювання.

Також, за даними Axios, Білий дім стежить за повідомленнями про ймовірний випадок чуми та карантинні заходи в Іркутській області. Представник адміністрації США заявив, що Вашингтон оцінює можливі варіанти дій.