Міранчук виступає за «Атланту» з 2024 року

Міранчук заявив, що американці «живуть стереотипами»

Півзахисник збірної Росії з футболу та «Атланти Юнайтед» Олексій Міранчук розповів пропагандистам, що його одноклубники з США думають про РФ. Про це інформує «Главком».

«Вони живуть стереотипами. Я шокований, але це правда так. У них ми всі алкоголіки, які цілодобово п'ють горілку. Холодрига у нас теж цілорічна, ведмеді та інше. Я думав, що такого в головах американців давно немає, але досі так», – заявив Міранчук

Міранчук виступає за «Атланту» з 2024 року. За клуб із США 30-річний росіянин провів 78 матчів, на його рахунку 18 голів та 13 результативних передач.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.