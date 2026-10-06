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«Алкоголіки, які цілодобово п'ють горілку». Футболіст з РФ розповів, що в США думають про росіян

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Алкоголіки, які цілодобово п'ють горілку». Футболіст з РФ розповів, що в США думають про росіян
Міранчук виступає за «Атланту» з 2024 року

Міранчук заявив, що американці «живуть стереотипами»

Півзахисник збірної Росії з футболу та «Атланти Юнайтед» Олексій Міранчук розповів пропагандистам, що його одноклубники з США думають про РФ. Про це інформує «Главком».

«Вони живуть стереотипами. Я шокований, але це правда так. У них ми всі алкоголіки, які цілодобово п'ють горілку.  Холодрига у нас теж цілорічна, ведмеді та інше. Я думав, що такого в головах американців давно немає, але досі так», – заявив Міранчук

Міранчук виступає за «Атланту» з 2024 року. За клуб із США 30-річний росіянин провів 78 матчів, на його рахунку 18 голів та 13 результативних передач.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол США росія

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