«Нехай бояться». Кремль пригрозив європейським компаніям у Росії

Після Nestlé, Metro та Auchan під загрозою можуть опинитися російські підрозділи двох великих європейських банків

Росія посилила тиск на європейські компанії, які продовжують працювати на її території, та допускає нові заходи проти їхніх активів. Протягом вересня під тимчасове управління вже перейшли російські активи Nestlé, Metro AG та Auchan. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Остання хвиля рішень російської влади стосується переважно європейського бізнесу. Компанії фактично втрачають можливість самостійно управляти своїми активами в Росії після їх передачі під тимчасове управління.

Високопоставлене джерело в російському уряді, безпосередньо обізнане з відповідними рішеннями, заявило Reuters, що настав час для «асиметричних заходів». За його словами, європейським державам варто замислитися над власними рішеннями та санкціями проти Москви.

На запитання, які компанії можуть стати наступними цілями та чи загрожують аналогічні заходи російським підрозділам італійського банку UniCredit та австрійського Raiffeisen, співрозмовник агентства відповів: «Нехай бояться».

Інше російське корпоративне джерело Reuters звинуватило європейські компанії у навмисному стримуванні розвитку своїх російських підрозділів, що нібито завдає шкоди економіці РФ.

Водночас високопоставлений менеджер однієї з європейських компаній, яка досі працює в Росії, заявив, що бізнес очікує збереження нинішньої ситуації принаймні найближчим часом.

Кремль пояснив останні рішення щодо іноземних активів нібито «зростанням рівня участі цих недружніх країн у безпосередніх бойових діях» проти Росії. Москва при цьому стверджує, що запроваджені заходи можуть бути скасовані.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що наразі російська влада не бачить для цього підстав, оскільки, за його словами, не чує закликів до діалогу або спроб змінити ситуацію.

Європейський Союз, зі свого боку, заявляє, що Москва не демонструє реального наміру вести змістовні переговори щодо припинення війни. Минулого тижня ЄС продовжив санкції проти понад 3 тис. фізичних осіб та організацій.

За даними росЗМІ, від початку повномасштабної війни Росія запровадила тимчасове управління у 135 компаніях, пов'язаних з іноземними фірмами. Переважна більшість із них пов'язана з бізнесом із країн Європейського Союзу.

Раніше під такі заходи потрапили, зокрема, французька харчова група Danone та данський виробник пива Carlsberg. До останньої хвилі рішень російська юридична компанія NSP оцінювала кількість західних фірм, яких торкнулися подібні заходи, у 22. Водночас Асоціація європейського бізнесу повідомляла, що серед її членів у Росії залишалися 330 компаній проти 400 роком раніше.

При цьому жодна велика американська компанія під аналогічні заходи не потрапила. Тимчасове управління запроваджували щодо деяких менших американських структур, зокрема приватного інвестиційного фонду NCH Capital, російський бізнес якого включає сільськогосподарські активи.

Нагадаємо, 28 вересня Володимир Путін підписав указ про передачу російських активів німецької торговельної мережі Metro під тимчасове управління. Керувати бізнесом призначили московську компанію «УК Торг Рус», яку зареєстрували лише 8 вересня. Раніше аналогічні рішення були ухвалені щодо російських активів Nestlé та Auchan.