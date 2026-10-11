У США чоловік застрелив родину, після чого вчинив самогубство

Серед жертв є двоє дітей та вагітна жінка

У місті Ері, штат Пенсільванія, сталася масштабна трагедія: внаслідок стрілянини в житловому кварталі загинули дев'ятеро людей. Серед жертв – двоє маленьких дітей (п'ятирічний хлопчик та однорічна дівчинка), вагітна жінка, а також сам нападник. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними начальника місцевої поліції Ріка Лораха, напад влаштував 45-річний чоловік. Його жертвами стали семеро родичів та один знайомий вагітної жінки. Згідно з матеріалами з відеоспостереження та аудіозаписами, 10 жовтня близько 17:00 до будинку підійшли дві стривожені жінки. Коли вони постукали у двері, озброєний чоловік вийшов на вулицю, застрелив їх і повернувся всередину.

Правоохоронці, які прибули за викликом, виявили двох застрілених жінок біля входу, а всередині помешкання – тіла дітлахів, ще двох жінок, двох юнаків та самого стрільця. Слідчі планують вивчити телефони загиблих та допитати рідних, аби з'ясувати причини розстрілу.

Губернатор штату Джош Шапіро вже заявив про готовність надати місту повну підтримку, а керівництво поліції назвало цю подію безпрецедентною за масштабами втрат для Ері.

Як відомо, унаслідок суперечки, що виникла 27 вересня в одному зі стриптиз-клубів Детрйота, троє людей загинули, а ще четверо отримали поранення.

Начальник поліції Детройта Тодд Беттісон повідомив, що поліцейські, які прибули на місце стрілянини о 7:21 ранку на вулиці, де переважно розташовані житлові будинки, виявила трьох чоловіків, які отримали смертельні поранення. Ще четверо людей – двоє чоловіків і дві жінки – були доставлені на приватних автомобілях до місцевих лікарень.

Раніше на півночі від Далласа, у місті Керролтон, сталася стрілянина, жертвами якої стали двоє осіб.

За даними місцевої поліції, 69-річний підозрюваний на ім'я Син Хан Хо відкрив вогонь після зустрічі в торговому центрі K Towne Plaza, розташованому в районі Корейського кварталу. Окрім двох загиблих, ще троє людей отримали поранення, наразі їхній стан оцінюють як стабільний.