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Заборонено виходити на роботу: профспілка Samsung оголосила безстроковий страйк

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Заборонено виходити на роботу: профспілка Samsung оголосила безстроковий страйк
Члени профспілки Samsung вирішили боротись за свої права на роботі
фото: Jung Yeon-je

Працівники Samsung Electronics погрожують продовжити страйк на невизначений термін, у разі, якщо керівництво не виконає їхніх вимог

National Samsung Electronics Union (NSEU) – профспілка працівників південнокорейської компанії Samsung Electronics – оголосила безстроковий загальний страйк. Про це пише CNBC.

Профспілка Samsung заявила, що продовжить страйк «на невизначений термін» із середи, оскільки керівництво Samsung не виявило наміру проводити обговорення після першого страйку.

«Потрібно це пройти. Ми зможемо перемогти, якщо просто не виходитимемо на роботу», – цитує видання заяву NSEU, яка об'єднує близько 30 тис. осіб.

«Категорично заборонено виходити на роботу до отримання розпоряджень», – закликала профспілка своїх членів.

Як пояснює CNBC, понад 6,5 тис. співробітників Samsung вийшли на триденний страйк ще у понеділок, вимагаючи поваги до праці, а також збільшення відпусток та покращення системи преміювання.

Вимоги профспілки включають підвищення базової заробітної плати членів на 3,5%, підвищення прозорості в оплаті праці та компенсацію економічних збитків членам, які брали участь у страйку, зазначає CNBC

За даними профспілки, вона викликала перебої у виробничій діяльності Samsung. Сама компанія це заперечує. Компанія навіть повідомила місцевим ЗМІ у вівторок, що виробництво чіпів нібито не було перервано протягом перших двох днів страйку,і  заявила що «забезпечить відсутність збоїв у виробничих лініях» після продовження страйку.

Нагадаємо, працівники Samsung також провели страйк 7 червня. Він став першим в історії компанії. Минулого тижня Samsung попередньо звітувала про збільшення доходів у другому кварталі на 22-25% . У першому кварталі вона зросла на 13%. Акції компанії не змінилися у вартості за підсумками торгів у середу.

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Теги: Samsung робота профспілка страйк

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