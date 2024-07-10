Податкова декларація не потрібна, якщо річний дохід не перевищує 12 174 євро для одиноких осіб або 23 118 для подружніх пар

Українцям у Німеччині потрібно звернути увагу, що умови їхнього перебування у ФРН є предметом пильної уваги німецького уряду. У Німеччині триває обговорення ситуації з українськими біженцями. Загалом їхня кількість становить 1,169 млн осіб, що становить понад одну шосту всіх біженців з України у світі.

Незважаючи на кількість українців у Німеччині, лише 26,5% з них працюють, включаючи неповний робочий день або Minijob. Українці в Німеччині сплачують прибутковий податок, як і решта. Термін подання податкової декларації за 2023 рік спливає 2 вересня 2024 року. За несвоєчасне подання передбачено штрафи: 0,25% від суми податку за кожний прострочений місяць, з максимальною сумою штрафу 25 000 євро. Податкова декларація не потрібна, якщо річний дохід не перевищує 12 174 євро для одиноких осіб або 23 118 для подружніх пар.

Нагадаємо, у Німеччині 27 червня набув чинності новий закон про громадянство. Відтепер для отримання паспорту всередині країни треба прожити п’ять років замість восьми. Претендентам на німецький паспорт можна не відмовлятися від свого громадянства, хоча раніше Берлін дозволяв зберігати колишній паспорт лише власникам паспортів країн Євросоюзу. Ще діти іноземців можуть отримувати громадянство Німеччини без будь-яких додаткових умов, якщо принаймні один із батьків щонайменше п’ять років живе в країні.

До слова, Німеччина відмовила двійнику Зеленського, Уміду Ісабаєву у наданні статусу біженця. Не зважаючи на докази численних погроз з боку Росії та рідної країни, тепер Ісабаєву загрожує депортація до Узбекистану. Про це повідомив Говард Ікс, двійник Кім Чен Ина, який вже створив петицію та звернувся до німецького уряду з проханням переглянути рішення.

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