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Ірину Фаріон поновлено на посаді професорки «Львівської політехніки»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ірину Фаріон поновлено на посаді професорки «Львівської політехніки»
29 травня Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки
фото з відкритих джерел

Фаріон повернулася на катедру української мови Національного університету «Львівської політехніки»

Ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон поновили на посаді професорки «Львівської політехніки». Про це повідомляє катедра української мови Національного університету «Львівської політехніки».

«Щиро вітаємо пристрасно мовознавчу, еталонно націоналістичну та тендітно сильну Ірину Фаріон Ірина Фаріон з поверненням до нашої катедральної родини! Отож, зичимо вкотре: від книги – до книги, від мети – до мети, від перемоги – до перемоги!», – йдеться у повідомленні.

Ірину Фаріон поновлено на посаді професорки «Львівської політехніки» фото 1

Нагадаємо, «Главком» з посиланням на дані судового реєстру писав, що Фаріон програла суд із поновлення на посаді професора кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Суд вважає категорично неприйнятними у демократичній країні прояви нетерпимості до певної групи чи категорії населення (у цьому випадку – військовослужбовців), за будь-якою ознакою, зокрема віком, статтю, національністю чи мовою спілкування.

Феміда наголосила: Ірина Фаріон мала би усвідомити, що її негативні твердження стосовно військовослужбовців, можуть бути оцінені як аморальні, «адже у воюючій державі межа моралі у поведінці щодо оцінки захисників країни є дуже тонкою». Більше того, суд переконаний: Ірина Фаріон не має безпосередньої приналежності до військової служби, тому військовослужбовці і їх командири цілком спроможні вирішити мовне питання самостійно.

Як повідомляв «Главком», після звільнення Ірини Фаріон з львівського вишу Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій відомої мовознавиці. Згодом Фаріон відреагувала на сенсаційне рішення суду щодо її звільнення.

До слова, 9 травня Львівський апеляційний суд розглядав справу про поновлення на посаді мовознавиці, екснардепки Ірини Фаріон.

Згодом, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки, а також стягнути на користь науковиці середній заробіток за період вимушеного прогулу – 123 тис. 927 грн. 

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Теги: робота наука університет Львів Ірина Фаріон

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