Компанія Samsung зіштовхнулась із першим за історію страйком профспілки

Керівництво компанії Samsung Electronics та профспілка вели дискусії щодо підвищення зарплати з січня цього року

Профспілка працівників корпорації Samsung планує перший у своїй історії страйк. Про це пише The Wall Street Journal.

Національна профспілка Samsung Electronics, найбільша з кількох профспілок технічного гіганта з близько 28 тис. працівників, оголосила про рішення в середу після того, як переговори щодо заробітної плати з керівництвом зайшли в глухий кут. Обидві сторони вели переговори з початку цього року.

Керівництво компанії та профспілка раніше довго і безуспішно обговорювали питання підвищення заробітної плати але вона не зросла. «Профспілка, що представляє робітників Samsung Electronics закликала до першого страйку в історії південнокорейського технологічного гіганта після зриву переговорів щодо підвищення зарплат», – пише Wall Street Journal.

Профспілка заявила, що планує розпочати дії, змусивши своїх членів колективно використати один день оплачуваної відпустки 7 червня, як перший крок до можливого повномасштабного страйку.

Наразі працівники готуються до першого в історії південнокорейського технологічного гіганта страйку після того, як переговори про підвищення заробітної плати провалилися. У профспілці підтвердили, що планують різні сценарії дій, поки керівництво Samsung не схвалить підвищення зарплат і загальне поліпшення умов праці.

Нагадаємо, деякі виробники електроніки, які заморозили поставки або просування в Росії після початку повномасштабної війни, повернули рекламну активність у країні-агресорці. Більше того, рівень активності у 2023 році сягнув показників 2021 року та навіть перевищив їх, пише російське видання «Комерсант».Серед таких брендів – китайські Honor та Xiaomi, південнокорейська Samsung, тайванська Acer – у 2022 році всі ці компанії реклами в Росії не мали.