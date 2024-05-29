Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Компанія Samsung зіштовхнулась із першим за історію страйком профспілки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Компанія Samsung зіштовхнулась із першим за історію страйком профспілки
Страйк Samsung Electronics запланований на перший тиждень червня
фото із відкритих джерел

Керівництво компанії Samsung Electronics та профспілка вели дискусії щодо підвищення зарплати з січня цього року

Профспілка працівників корпорації Samsung планує перший у своїй історії страйк. Про це пише The Wall Street Journal.

Національна профспілка Samsung Electronics, найбільша з кількох профспілок технічного гіганта з близько 28 тис. працівників, оголосила про рішення в середу після того, як переговори щодо заробітної плати з керівництвом зайшли в глухий кут. Обидві сторони вели переговори з початку цього року.

Керівництво компанії та профспілка раніше довго і безуспішно обговорювали питання підвищення заробітної плати але вона не зросла. «Профспілка, що представляє  робітників Samsung Electronics закликала до першого страйку в історії південнокорейського технологічного гіганта після зриву переговорів щодо підвищення зарплат», – пише Wall Street Journal.

Профспілка заявила, що планує розпочати дії, змусивши своїх членів колективно використати один день оплачуваної відпустки 7 червня, як перший крок до можливого повномасштабного страйку.

Наразі працівники готуються до першого в історії південнокорейського технологічного гіганта страйку після того, як переговори про підвищення заробітної плати провалилися. У профспілці підтвердили, що планують різні сценарії дій, поки керівництво Samsung не схвалить підвищення зарплат і загальне поліпшення умов праці.

Нагадаємо, деякі виробники електроніки, які заморозили поставки або просування в Росії після початку повномасштабної війни, повернули рекламну активність у країні-агресорці. Більше того, рівень активності у 2023 році сягнув показників 2021 року та навіть перевищив їх, пише російське видання «Комерсант».Серед таких брендів – китайські Honor та Xiaomi, південнокорейська Samsung, тайванська Acer – у 2022 році всі ці компанії реклами в Росії не мали. 

Читайте також: Tesla вперше за чотири роки зіштовхнулася з поганими продажами

Теги: зарплата профспілка страйк робота праця переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доля майбутніх мирних переговорів буде вирішуватись перш за все на полі бою
Повернення теми мирних перемовин. Що буде далі?
21 травня, 13:00
Зеленський наголосив, що Путін намагатиметься послабити українські позиції перед самітом миру
Чому з Москвою не можна зараз сідати за стіл переговорів
3 травня, 14:14
Туреччина може змінити законодавство, аби побороти незаконну міграцію
Турецькі промисловці обурені деякими мігрантами
8 травня, 13:46
Канадські роботодавці почали більше платити працівникам
У Канаді змінились середні зарплати для працівників: офіційна статистика
16 травня, 11:19
ЄС хоче розпочати офіційні переговори щодо вступу України 25 червня
Євросоюз хоче розпочати переговори з Україною, однак є нюанс
21 травня, 09:59
Під час переговорів у Стамбулі навесні 2022 року Україна загнала РФ у пастку
Що Росія нав'язувала Україні на переговорах у Стамбулі навесні 2022 року. Свідчення очевидця
27 травня, 14:29
Біженців з України роботодавці у Британії ігнорують уже на етапі подання заявки на роботу
Українців у Британії чекають великі проблеми із працевлаштуванням – Bloomberg
20 травня, 13:34
На думку Лукашука, Ходорковський відпрацьовує російські наративи
Ходорковський працює на Путіна? Російський опозиціонер спровокував хвилю критики
20 травня, 16:05
Зеленський підписав закон про легалізацію домашніх працівників
Зеленський підписав закон про легалізацію домашніх працівників
22 травня, 20:14

Девайси

Компанія Samsung зіштовхнулась із першим за історію страйком профспілки
Компанія Samsung зіштовхнулась із першим за історію страйком профспілки
Прем’єрка Данії хоче закрити доступ до соцмереж для дітей до 15 років
Прем’єрка Данії хоче закрити доступ до соцмереж для дітей до 15 років
Замінить ракети вартістю у мільйони доларів: Британія розробляє новітню зброю проти дронів
Замінить ракети вартістю у мільйони доларів: Британія розробляє новітню зброю проти дронів
Китай тестує гігантський радіотелескоп для спостережень за сонячним вітром
Китай тестує гігантський радіотелескоп для спостережень за сонячним вітром
Британська армія почала друкувати запчастини до техніки на 3D-принтері
Британська армія почала друкувати запчастини до техніки на 3D-принтері
Apple близька до укладання угоди, яка інтегрує ChatGPT в iPhone
Apple близька до укладання угоди, яка інтегрує ChatGPT в iPhone

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Нардеп б'є на сполох: уряд почав порушувати закон про мобілізацію
32K
На Білгородщині спалахнула колона військової техніки (відео)
14K
Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн. Міграційна служба назвала причину
7284
Чому не було заміновано кордон на Харківщині? Експерти висунули несподівану версію
5020
У Дніпрі чоловік виліз через вікно авто співробітників ТЦК: військкомат прокоментував
3573
Помилкові дані у «Резерв+»: роз'яснення Міноборони

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Сьогодні, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Сьогодні, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua