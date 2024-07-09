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Польща проводить облави в готелях через працівників-нелегалів з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Польща проводить облави в готелях через працівників-нелегалів з України
Українці працювали у Польщі нелегально, прибираючи готель
фото із відкритих джерел

У Польщі зловили 94 українців на нелегальній роботі у готелі

У червні співробітники прикордонної служби в Гданську завершили перевірку законності працевлаштування в одному з готельних підприємств. Під час перевірки було виявлено понад 100 іноземців, з яких 84 працювали нелегально. Про це пише inРoland.

Серед перевірених працівників було 94 українці, а також громадяни Білорусі, Росії та Молдови. Іноземці працювали в багатоквартирних будинках на узбережжі Поморського воєводства, здебільшого виконуючи обов’язки прибиральників. Прикордонники встановили, що роботодавець приймав на роботу іноземців без відповідного дозволу, без укладення трудового чи цивільно-правового договору, а також без наявності документів, що дають право на перебування на території Республіки Польща.

У зв’язку з виявленими порушеннями роботодавцю загрожує штраф до 30 тис. злотих (298,5 тис грн). Проти нього буде подано подання до суду про стягнення.

Як пише видання, нелегальне працевлаштування іноземців у Польщі залишається серйозною проблемою, яка вимагає посиленої уваги з боку контролюючих органів. Такі порушення не лише підривають правову систему країни, але й ставлять під загрозу права та безпеку працівників.

Іноземці, які прагнуть працювати в Польщі, повинні бути обізнані з вимогами та процедурами, щоб уникнути подібних ситуацій, а роботодавці мають відповідально ставитися до дотримання законодавства, щоб уникнути серйозних штрафів та інших юридичних наслідків.

До слова, переїзд до Польщі для роботи або навчання вимагає розуміння місцевої податкової системи. Податки є невід’ємною частиною фінансового життя, і знання основних аспектів податкового законодавства допоможе уникнути неприємних сюрпризів. 

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Теги: прикордонники Польща податки іноземці штраф українці навчання робота

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