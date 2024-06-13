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Жінки проти чоловіків: хто працює більше? Світовий рейтинг ґендерної нерівності (інфографіка)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Жінки проти чоловіків: хто працює більше? Світовий рейтинг ґендерної нерівності (інфографіка)
фото із відкритих джерел

У світі працюють 73% чоловіків та 49% жінок, найменше охоплені роботою жінки в ісламських країнах

Співробітники ресурсу Visualcapitalist підготували нову інфографіку, що відображає нерівність чоловіків та жінок у сфері зайнятості. Дані для створення діаграм взяли із офіційних досліджень, проведених Світовим банком та Міжнародною організацією праці.

Із цих даних випливає, що у світі нараховують 73% працюючих чоловіків і 49% працюючих жінок.  Мадагаскар, Бурунді та Мозамбік мають одні з найвищих у світі показників залученості жінок як робочої сили (близько 80%). З іншого боку, в Афганістані та Ємені наразі найнижчий відсоток жінок працездатного віку, які працюють, – 5%.

У низці мусульманських країн, таких як Пакистан, Оман і Саудівська Аравія, рівень працюючих чоловіків вищий, ніж у середньому у світі. Тут частка участі жінок у виробництві більш ніж на 50 процентів менша, ніж чоловіків, і на 15-25 пунктів нижча за середній світовий показник.

Жінки проти чоловіків: хто працює більше? Світовий рейтинг ґендерної нерівності (інфографіка) фото 1

10 країн із найвищими розбіжностями між рівнем зайнятості чоловіків і жінок, включаючи Афганістан, Ірак і Ємен, є ісламськими країнами, де часто спостерігається дискримінація жінок. Цікаво, що багато з цих країн також нижчі за глобальний рівень участі чоловіків у робочій силі. Це може свідчити про загальну відсутність економічних можливостей у країні, йдеться у дослідженні. 

Жінки проти чоловіків: хто працює більше? Світовий рейтинг ґендерної нерівності (інфографіка) фото 2
За даними Світового банку, поняття "робоча сила" передбачає людей віком від 15 років, які працюють або активно шукають роботу в обмін на оплату, прибуток або спільне виробництво. Неоплачувані працівники, опікуни сімей, студенти та військовослужбовці (залежно від країни) можуть бути виключені з цього підрахунку.

До слова, Інститут економіки та миру опублікував щорічний рейтинг країн, які є найбільш миролюбними за Індексом глобальної миролюбності. Україна у цьому списку посідає 157 місце зі 163 країн, країна-агресорка Росія - на 158 місці. А закривають рейтинг такі країни, як Судан, Сирія, на останньому місці, на думку авторів рейтингу, - Афганістан.

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Теги: Пакистан праця робота Судан дискримінація гендер Афганістан жінка

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