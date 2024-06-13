Жінки проти чоловіків: хто працює більше? Світовий рейтинг ґендерної нерівності (інфографіка)
У світі працюють 73% чоловіків та 49% жінок, найменше охоплені роботою жінки в ісламських країнах
Співробітники ресурсу Visualcapitalist підготували нову інфографіку, що відображає нерівність чоловіків та жінок у сфері зайнятості. Дані для створення діаграм взяли із офіційних досліджень, проведених Світовим банком та Міжнародною організацією праці.
Із цих даних випливає, що у світі нараховують 73% працюючих чоловіків і 49% працюючих жінок. Мадагаскар, Бурунді та Мозамбік мають одні з найвищих у світі показників залученості жінок як робочої сили (близько 80%). З іншого боку, в Афганістані та Ємені наразі найнижчий відсоток жінок працездатного віку, які працюють, – 5%.
У низці мусульманських країн, таких як Пакистан, Оман і Саудівська Аравія, рівень працюючих чоловіків вищий, ніж у середньому у світі. Тут частка участі жінок у виробництві більш ніж на 50 процентів менша, ніж чоловіків, і на 15-25 пунктів нижча за середній світовий показник.
10 країн із найвищими розбіжностями між рівнем зайнятості чоловіків і жінок, включаючи Афганістан, Ірак і Ємен, є ісламськими країнами, де часто спостерігається дискримінація жінок. Цікаво, що багато з цих країн також нижчі за глобальний рівень участі чоловіків у робочій силі. Це може свідчити про загальну відсутність економічних можливостей у країні, йдеться у дослідженні.
До слова, Інститут економіки та миру опублікував щорічний рейтинг країн, які є найбільш миролюбними за Індексом глобальної миролюбності. Україна у цьому списку посідає 157 місце зі 163 країн, країна-агресорка Росія - на 158 місці. А закривають рейтинг такі країни, як Судан, Сирія, на останньому місці, на думку авторів рейтингу, - Афганістан.
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