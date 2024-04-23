Samsung запровадив 6-денний робочий тиждень, аби «створити відчуття кризи»

Керівники самі обиратимуть, який день – суботу чи неділю – вони проводитимуть у робочому офісі

Ситуація в компанії описується як «надзвичайний режим»

Samsung Group запровадив шестиденний робочий тиждень для керівників всіх підрозділів компаній. Головною причиною є труднощі в бізнесі. Про це повідомляє Business Insider.

Деякі керівники підрозділів почнуть працювати за новим графіком вже цього тижня. Зазначається, до збільшення робочих днів призвели низка факторів, зокрема зростання цін на нафту, висока вартість запозичень та різне знецінення південнокорейською валюти вона.

«Зважаючи на те, що продуктивність наших основних підрозділів, включаючи Samsung Electronics Co., не виправдала очікувань у 2023 році, ми запроваджуємо шестиденний робочий тиждень для керівників, щоб створити відчуття кризи та докласти всіх зусиль для подолання цієї кризи», – сказав керівник Samsung Group у коментарі Daily.

У звіті компанії також йдеться, що новий розклад починає діяти негайно для більшості технологічних підрозділів, а для фінансових підрозділів він почне діяти найближчим часом. Щобільше, деякі керівники інших підрозділів добровільно почали працювати 6 днів на тиждень ще від початку 2024 року.

Керівники самі обиратимуть, який день – суботу чи неділю – вони проводитимуть у робочому офісі. Щодо інших співробітників компанії, то вони й надалі працюватимуть 5 днів на тиждень.

Нагадаємо, у першому кварталі цього року продажі смартфонів компанії Apple скоротилися на 9,6%. Натомість компанія Samsung повернула собі лідерство.

Samsung відвантажила понад 60 мільйонів пристроїв та отримала 20,8% від усього ринку. Apple у першому кварталі відвантажила 50,1 мільйона смартфонів, що складає 17,3% від усіх постачань.

До слова, починаючи із квітня сервіс Samsung Pay оголосив про припинення роботи з російською платіжною системою «Мир».