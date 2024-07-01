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Полякам загрожує бідність? Статистика продемонструвала невтішний тренд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Полякам загрожує бідність? Статистика продемонструвала невтішний тренд
Полякам загрожує збільшення цін і вартості комунальних послуг
фото із відкритих джерел

Gazeta: Рівень крайньої бідності в Польщі за результатами минулого року став найвищим за дев'ять років

За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), у 2023 році рекордно високий відсоток поляків жив у стані бідності, і це не зважаючи, що працювати доводилось суттєво більше. Як пише видання Gazeta, цей показник виявився найнегативнішим за весь період після непростого 2014-го року.

Рівень бідності у Польщі в 2023 році був найвищим за дев'ять років, вважають фахівці Головного статистичного управління Польщі. «Рівень крайньої бідності в Польщі у 2023 році становив 6,6%. Рівень відносної бідності становив приблизно 12,2%, що означає зростання на 0,5% порівняно із роком раніше», – йдеться у публікації

За даними Strefa Biznesu, 8147,38 злотих брутто (81,4 тис грн – «Главком») – такою була середня зарплата в національній економіці в першому кварталі 2024 року. Про це повідомило Головне статистичне управління. Це означає, що реальна заробітна плата зросла на 14,4% порівняно з минулим роком.

При цьому за останній час збільшилась у Польщі тривалість праці. «У 2023 році середній поляк у віці 15 років і старше працював на 11 хвилин довше, ніж у 2013 році. Вони також витрачали на 14 хвилин більше роботи по дому, включно з доглядом за домочадцями, і витрачали менше часу на відпочинок», – йдеться у статистичному звіті.

Середній час, витрачений на роботу по дому, включаючи догляд за домом (15%), був більшим, ніж час, витрачений на професійну роботу (12,8%). Під час відпочинку найбільше часу (10,1%) приділяли перегляду ЗМІ, далі йшлось світське життя, та участь у розвагах та культурі (4,4%).

Як пише Gazeta, у 2024 році проблеми лише посиляться, оскільки 1 липня у Польщі збільшилися рахунки за газ та електрику. У країні зростають ціни на квартири – на первинному та вторинному ринках. Цю інформацію підтвердили як фахівці зі статистики у Польщі, так і Національний банк країни.

За підсумками червня 2024 року, інфляція у Польщі становила 2,6%, але на липень експерти прогнозують уже 4%. «Адже з 1 липня в середньому приблизно на 20% рахунки за електроенергію та газ ростуть. З 1 липня також зросте мінімальна заробітна плата – на 58 злотих брутто, до 4300 злотих (43 тис грн, – «Главком»)», – пояснюють журналісти польського видання. 

До слова, українські біженці у Польщі можуть розраховувати на допомогу у пошуку та оренді житла за програмою «Крок додому», яку реалізує Фундація Habitat for Humanity Poland.Усі заявки розглядають, а тоді Фундація надає відповідь на електронну пошту.Заявку на участь у програмі слід подати не раніше, ніж за 31 день до запланованої дати початку оренди.

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Теги: економіка робота Польща статистика зарплата інфляція

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