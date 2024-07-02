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Після введення шестиденного робочого тижня у Греції розпочалися протести

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Після введення шестиденного робочого тижня у Греції розпочалися протести
Критики називають нове законодавство Греції «серйозним кроком назад»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Робітники у Греції працюють більше, ніж у США, Японії та інших 27 країнах

У Греції набули чинності законодавчі зміни, які формально запроваджують шестиденний робочий тиждень. Вони вже викликали обурення в греків, пише The Guardian.

Поки що 48-годинний робочий тиждень є обов'язковим для приватних компаній, які надають цілодобові послуги. У рамках подовженого робочого тижня співробітники зможуть працювати дві додаткові години на день або додаткову восьмигодинну зміну, за що їм виплачуватиметься надбавка у розмірі 40% до денної зарплати.

Уряд стверджує, що будь-який із цих варіантів розв'яже проблеми невиплати за понаднормову роботу та незадекларованої роботи.

Перехід на 6-денний робочий тиждень викликав різку критику в Греції й в країні почалися протести робітників. Критики називають нове законодавство «серйозним кроком назад» для робітників, які і так працюють найдовше в Європейському Союзі.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, робітники у Греції працюють більше, ніж у США, Японії та інших 27 країнах ЄС. У 2022 році грецькі працівники в середньому відпрацювали 1886 годин, що перевищує середній показник США (1811 годин) і середній показник ЄС (1571 годину).

Також наголошується на тому, що в Греції слабо розвинена інспекція дотримання трудового законодавства і нові правила дозволять роботодавцям довільно вимагати від співробітників працювати ще один додатковий день.

Також рішення грецького уряду йде в розріз з глобальною тенденцією, що набирає сили, скорочувати робочий тиждень до чотирьох днів. Численні експерименти продемонстрували зростання ефективності праці та покращення якості життя працівників за чотириденного робочого тижня.

Нагадаємо, у Греції з 1 липня 2024 року багато працівників, зайнятих у промисловості, роздрібній торгівлі, сільському господарстві та у сфері деяких видів послуг, працюватимуть шість днів на тиждень, якщо так вирішить їхній роботодавець. За шостий день їм виплачуватиметься надбавка в розмірі 40-115% від денної зарплати.

Водночас у столиці Данії Копенгагені 1 квітня стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем для працівників муніципалітету. Метою такого рішення є протидія стресу та підвищення привабливості муніципалітету як місця роботи.

Також німецькі компанії розпочали експеримент з чотириденним робочим тижнем.

Зазначається, що експерименти з чотириденним тижнем у США і Канаді показали позитивні результати – поліпшення фізичного і психічного здоров’я, а також зниження рівня вигорання. Журналісти підкреслили, що жодна з компаній, яка брала участь у експерименті, не планувала повертатися до п’ятиденного тижня.

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Теги: Греція робота закон

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