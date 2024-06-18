Найбільше українців: у Словаччині зросла кількість робітників-іноземців

У Словаччині зараз працюють понад 41 тис. українців

У Словаччині кількість працюючих іноземців за рік зросла на 12%. Про це з посиланням на дані Міністерства праці країни пише видання Trend.

«У Словаччині в період стабільно низького безробіття та після того, як тисячі людей достроково вийшли на пенсію, кількість працевлаштованих іноземців продовжує зростати», – пише видання.

Зазначається, що на кінець квітня 2024 року у країні було офіційно працевлаштовано понад 105 тис. іноземців, більшість із них - громадяни України, їх понад 41 тис. Друге та третє місця за кількістю працевлаштованих мігрантів посідають Сербія та Румунія. Серед країн, що входять до ЄС, найбільшу частку іноземних робітників у Словаччині становлять чехи та угорці.

У Міністерстві праці Словаччини також зазначили, що після пандемії коронавірусу співвідношення кількості іноземців із країн ЄС та третіх країн на словацькому ринку праці значно змінилося. Ще у 2019 році їх частки були приблизно однаковими, а на початку 2024 року іноземці з третіх країн становили вже майже 70% від загальної кількості.

«Роботодавці Словаччини вже давно звертають увагу на брак кваліфікованої робочої сили. За їхніми словами, на ситуацію на ринку праці наприкінці минулого та цього року вплинув достроковий вихід тисяч людей на пенсію», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, Словаччина є однією з країн ЄС, яка прийняла значну кількість біженців з України. При цьому українці і до 2022 року складали левову частку на ринку іноземної робочої сили. У квітні 2024 року рівень безробіття у Словаччині становив лише 5,96%. Міністерства праці країни зареєструвало приблизно 166 тис. безробітних і понад 87 тис. вакансій.

До слова, управління Верховного комісара ООН у справах біженців обіцяє нову матеріальну допомогу українським біженцям у Словаччині, спрямовану на особливо вразливі категорії громадян, які потребують підтримки. Ця ініціатива допоможе особам, які шукають притулку та зазнали втрат в умовах економічної нестабільності та соціальних перешкод, йдеться на сайті організації. Підтримка надається спільно з ООН та ЮНІСЕФ.