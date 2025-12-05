Трамп про війну в Україні: Це потрібно зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що війна в Україні врешті-решт завершиться. Під час своєї промови на святковій церемонії з нагоди вмикання вогнів на різдвяній ялинці біля Білого дом він згадав про російсько-українську війну, пише «Главком».

«Ми шукаємо ще один варіант для врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо, і я думаю, що ми врешті-решт цього досягнемо... Це потрібно зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим», – зазначив він.

Нагадаємо, провідні європейські політики висловлюють глибоку недовіру до Сполучених Штатів у контексті поточних переговорів щодо України. Як пише Spiegel, який отримав стенограму конфіденційної розмови, президент Володимир Зеленський обговорив ситуацію з лідерами Євросоюзу.

Європейські політики озвучили Зеленському суворі попередження про те, що США потенційно можуть зрадити Україну та Європу. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив про велику небезпеку для Зеленського.

Раніше у новій заяві російський диктатор Володимир Путін запевнив, що РФ «налаштована припинити війну», але водночас повторив пропагандистську тезу про те, що її нібито «розв’язав Захід руками України».

Варто зазначити, що після того, як американська дипломатія протягом двох тижнів активно працювала над досягненням мирної угоди, російський диктатор Володимир Путін 2 грудня значно знизив очікування щодо її підписання. Спецпредставник президента США Дональда Трампа, Стівен Віткофф, та його впливовий зять, Джаред Кушнер, були змушені чекати у Москві дві з половиною години, поки Путін виступав перед інвестиційними банкірами, заявляючи про готовність до війни з Європою.