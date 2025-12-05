Президент США оголосив про мир між Конго та Руандою

Трамп оголосив про мир між ДР Конго та Руандою

Угода має доповнитися економічними та видобувними проєктами, що зблизять країни

Руанада і Демократична республіка Конго підписали мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Вloomberg.

Трамп назвав підписання угоди «великим днем для Африки». За його словами, лідери двох країн демонструють взаємну готовність до співпраці.

Мирна угода, відома як «Вашингтонські угоди», готувалася кілька місяців після того, як США втрутилися у конфлікт, що загрожував уряду президента Конго Фелікса Чісекеді через наступ повстанців, підтримуваних Руандою.

Проте на сході Конго ситуація залишається напруженою: повстанці M23 досі контролюють великі території та захоплюють нові міста і села.

Адміністрація Трампа розраховує, що публічне підписання угоди та супутні економічні й гірничо-видобувні пакти привернуть інвесторів до регіону й спонукатимуть обидві сторони дотримуватися миру. Також планується підписання угоди про економічну інтеграцію Руанди та ДР Конго.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа може отримати спільний доступ до одного з найбагатших у світі танталових проєктів – рудника Рубайя в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Це станеться, якщо Трамп успішно допоможе припинити військовий конфлікт у цій країні, передає «Главком».

27 січня між Конго та Руандою зросла напруга: у зоні конфлікту померли девʼять миротворців, а повстанці взяли під контроль місто-мільйонник Гому. Так, повстання угруповання M23 («Рух 23 Березня»), яке триває вже три роки, значно активізувалося з початку січня 2024 року. Повстанцям вдалося захопити значні території, що викликало попередження ООН про можливість ширшого регіонального конфлікту.