У Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій – джерела

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
У Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій – джерела
Попередні перемовини у Маямі
фото із відкритих джерел

Із українського боку у перемовинах брав участь секретар РНБО Рустем Умеров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов

Зустріч української та американської делегації у Маямі закінчилася. Про це Суспільному повідомили джерела у делегації.

Із українського боку у перемовинах брав участь секретар РНБО Рустем Умеров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

30 листопада в американському Маямі (штат Флорида) відбулась американсько-українська зустріч – вже друга в такому форматі, після перемовин у Женеві (Швейцарія) 23 листопада.

Українську делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, делегація працювала за чіткими директивами президента України — захист інтересів держави, предметний діалог та просування рішень, напрацьованих під час зустрічей у Женеві. Також до делегації доєдналася посолка України в США Ольга Стефанішина.

Американський держсекретар Марко Рубіо назвав зустріч «продуктивним продовженням переговорів у Женеві». Він наголосив, що завдання Вашингтона виходить за межі простого закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи зустріч, заявив про конструктив у переговорах української делегації у США щодо подальших кроків для завершення війни.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім очікує нових зрушень у процесі мирних переговорів між Україною та Росією. За його словами, хоча досягти угоди поки не вдалося, у Вашингтоні сподіваються на «гарні новини» вже найближчим часом.

переговори США перемир'я

