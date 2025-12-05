Головна Світ Політика
Європейці вважають Трампа загрозою та побоюються російського нападу – результати опитування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Найбільш критичне ставлення до американського президента зафіксовано у Бельгії

Європейці переважно не довіряють президенту США Дональду Трампу, вважаючи його радше загрозою для континенту, ніж надійним партнером. Це стало відомо з результатів четвертої хвилі опитування Baromètre de l’opinion publique européenne, проведеного в листопаді 2025 року у дев’яти країнах Європейського Союзу, пише «Главком».

За даними дослідження, 48% європейців вважають Трампа ворогом Європи, лише 10% – другом. Ще 40% респондентів не ставлять його ані до союзників, ані до опонентів.

Найбільш критичне ставлення до американського президента зафіксовано у Бельгії (62%), Франції (57%), Іспанії (53%) та Італії (50%). Навіть у Польщі, яка традиційно має більш прихильне ставлення до США, лише 24% респондентів назвали Трампа «другом», а 48% зайняли нейтральну позицію.

Іншим важливим результатом дослідження є зростання тривоги серед європейців щодо безпеки. 51% респондентів вважають, що Росія може розпочати війну проти їхньої країни в найближчі роки.

Лише 46% не бачать такого ризику. Найвищий рівень занепокоєння фіксується у Польщі, де 77% опитаних допускають можливість російської атаки. Таку ж думку підтримує 59% респондентів у Нідерландах, 58% у Бельгії, 54% у Франції та 51% у Німеччині.

Водночас, 69% європейців сумніваються, що їхня країна здатна самостійно оборонятися у разі нападу з боку Росії. Лише 31% вірять у здатність власних сил оборони забезпечити безпеку в умовах зовнішньої загрози.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не збирається воювати але «готова прямо зараз», якщо Європа почне. За словами диктатора, Європа сама себе вивела з врегулювання війни в Україні, а тепер заважає адміністрації президента США Дональда Трампа досягти миру.

Нагадаємо, єровідні європейські політики висловлюють глибоку недовіру до Сполучених Штатів у контексті поточних переговорів щодо України. Як пише Spiegel, який отримав стенограму конфіденційної розмови, президент Володимир Зеленський обговорив ситуацію з лідерами Євросоюзу.

Європейські політики озвучили Зеленському суворі попередження про те, що США потенційно можуть зрадити Україну та Європу. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив про велику небезпеку для Зеленського.

