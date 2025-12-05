Головна Світ Політика
search button user button menu button

Sky News: санкції не зупиняють Путіна. Кремль стає все більш рішучим і агресивним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Sky News: санкції не зупиняють Путіна. Кремль стає все більш рішучим і агресивним
Путін продовжує демонструвати рішучість. Днями він ще раз підкреслив, що, хоча Росія не прагне війни, вона готова до збройного конфлікту, якщо Європа його розпочне
фото з відкритих джерел

Америка, яка раніше була охоронцем «світового порядку, заснованого на правилах», зараз активно співпрацює з Росією

Попри запровадження нових санкцій проти Росії, їх ефективність виглядає сумнівною, адже російський диктатор Володимир Путін залишається незворушним і навіть більш войовничим, ніж будь-коли. Останні заходи, включаючи нові санкції, які були введені Великою Британією, лише підтверджують безсилля міжнародної спільноти перед агресивною політикою Кремля. Про це йдеться в матеріалі Sky News, пише «Главком».

Численні заяви європейських лідерів та санкції не впливають на політику Кремля. Зазначається, що Путін продовжує демонструвати рішучість. Днями він ще раз підкреслив, що, хоча Росія не прагне війни, вона готова до збройного конфлікту, якщо Європа його розпочне. Це підтверджує, що міжнародний тиск не впливає на Кремль.

Світова політика змінюється, і зокрема, Америка, яка раніше була охоронцем «світового порядку, заснованого на правилах», зараз активно співпрацює з Росією. Адміністрація Дональда Трампа більше зацікавлена в економічних та торгових зв'язках із Москвою, попри відомі порушення прав людини та агресивну політику Кремля. 

В Україні катастрофічно не вистачає коштів для продовження боротьби з Росією. Оскільки Америка обмежила надання прямої фінансової підтримки, Європа наразі веде складні дискусії щодо можливості використання заморожених російських активів для підтримки Києва. Однак без конкретних кроків фінансова допомога Україні залишається недостатньою.

Європейські уряди більше року мляво реагують на ситуацію, без чіткої стратегії щодо підтримки України. Це може мати катастрофічні наслідки для України, яка вже має великі фінансові та людські втрати.

Між тим, в Україні все частіше з'являється розуміння того, що Європа, як і раніше, не готова до серйозних дій, а підтримка США є ситуативною. Америка більше не хоче підтримувати Європу чи Україну в умовах глобальних змін і значно більше зацікавлена в продажу зброї країнам конфлікту, зокрема через свої зв'язки з Європою.

Нагадаємо, провідні європейські політики висловлюють глибоку недовіру до Сполучених Штатів у контексті поточних переговорів щодо України. Як пише Spiegel, який отримав стенограму конфіденційної розмови, президент Володимир Зеленський обговорив ситуацію з лідерами Євросоюзу.

Європейські політики озвучили Зеленському суворі попередження про те, що США потенційно можуть зрадити Україну та Європу. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив про велику небезпеку для Зеленського.

Раніше у новій заяві російський диктатор Володимир Путін запевнив, що РФ «налаштована припинити війну», але водночас повторив пропагандистську тезу про те, що її нібито «розв’язав Захід руками України». 

Варто зазначити, що після того, як американська дипломатія протягом двох тижнів активно працювала над досягненням мирної угоди, російський диктатор Володимир Путін 2 грудня значно знизив очікування щодо її підписання. Спецпредставник президента США Дональда Трампа, Стівен Віткофф, та його впливовий зять, Джаред Кушнер, були змушені чекати у Москві дві з половиною години, поки Путін виступав перед інвестиційними банкірами, заявляючи про готовність до війни з Європою. 

Читайте також:

Теги: росія дипломатія санкції війна путін Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 2023 року Казахстан стрімко нарощує поставки своєї нафти до Німеччини на НПЗ у Шведті
Санкції та дрони б'ють по Росії: казахська нафта не рятує
15 листопада, 20:30
Польща закриває останнє російське консульство
Польща закриває останнє консульство Росії: російське МЗС відреагувало
20 листопада, 04:25
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
24 листопада, 22:31
Bloomberg: Війна все сильніше б'є по економіці РФ
Bloomberg: Війна все сильніше б'є по економіці РФ
27 листопада, 01:26
Кличко: «Ми маємо величезні проблеми з солдатами – з людськими ресурсами»
Кличко запропонував знизити мобілізаційний вік через нестачу солдатів
12 листопада, 10:36
Івану Хавруку назавжди 34 роки
Поліг під час бойових дій на Дніпропетровщині. Згадаймо Івана Хаврука
23 листопада, 09:00
Пересторонін проходив службу в російській армії вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Міжнародна федерація санного спорту визнала нейтральним атлетом рядового російської армії
24 листопада, 11:37
РФ уночі вдарила по столиці
Масована атака на Україну: деталі від Повітряних сил
25 листопада, 10:26
Актор компенсував потерпілому $23 тис. за заподіяну шкоду здоров'ю
«П’яна» ДТП. Народний артист Ступка проведе три роки у виправному центрі
28 листопада, 11:36

Політика

Європейці вважають Трампа загрозою та побоюються російського нападу – результати опитування
Європейці вважають Трампа загрозою та побоюються російського нападу – результати опитування
Sky News: санкції не зупиняють Путіна. Кремль стає все більш рішучим і агресивним
Sky News: санкції не зупиняють Путіна. Кремль стає все більш рішучим і агресивним
Трамп заявив, що війна в Україні зрештою буде закінчена
Трамп заявив, що війна в Україні зрештою буде закінчена
Нью-Йоркська компанія порушила санкції США проти РФ і заплатить понад $7 млн
Нью-Йоркська компанія порушила санкції США проти РФ і заплатить понад $7 млн
Президент США оголосив про мир між Конго та Руандою
Президент США оголосив про мир між Конго та Руандою
Президент Чехії затвердив кандидатуру Бабіша на посаду прем’єра
Президент Чехії затвердив кандидатуру Бабіша на посаду прем’єра

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Вчора, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua