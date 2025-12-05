Путін продовжує демонструвати рішучість. Днями він ще раз підкреслив, що, хоча Росія не прагне війни, вона готова до збройного конфлікту, якщо Європа його розпочне

Америка, яка раніше була охоронцем «світового порядку, заснованого на правилах», зараз активно співпрацює з Росією

Попри запровадження нових санкцій проти Росії, їх ефективність виглядає сумнівною, адже російський диктатор Володимир Путін залишається незворушним і навіть більш войовничим, ніж будь-коли. Останні заходи, включаючи нові санкції, які були введені Великою Британією, лише підтверджують безсилля міжнародної спільноти перед агресивною політикою Кремля. Про це йдеться в матеріалі Sky News, пише «Главком».

Численні заяви європейських лідерів та санкції не впливають на політику Кремля. Зазначається, що Путін продовжує демонструвати рішучість. Днями він ще раз підкреслив, що, хоча Росія не прагне війни, вона готова до збройного конфлікту, якщо Європа його розпочне. Це підтверджує, що міжнародний тиск не впливає на Кремль.

Світова політика змінюється, і зокрема, Америка, яка раніше була охоронцем «світового порядку, заснованого на правилах», зараз активно співпрацює з Росією. Адміністрація Дональда Трампа більше зацікавлена в економічних та торгових зв'язках із Москвою, попри відомі порушення прав людини та агресивну політику Кремля.

В Україні катастрофічно не вистачає коштів для продовження боротьби з Росією. Оскільки Америка обмежила надання прямої фінансової підтримки, Європа наразі веде складні дискусії щодо можливості використання заморожених російських активів для підтримки Києва. Однак без конкретних кроків фінансова допомога Україні залишається недостатньою.

Європейські уряди більше року мляво реагують на ситуацію, без чіткої стратегії щодо підтримки України. Це може мати катастрофічні наслідки для України, яка вже має великі фінансові та людські втрати.

Між тим, в Україні все частіше з'являється розуміння того, що Європа, як і раніше, не готова до серйозних дій, а підтримка США є ситуативною. Америка більше не хоче підтримувати Європу чи Україну в умовах глобальних змін і значно більше зацікавлена в продажу зброї країнам конфлікту, зокрема через свої зв'язки з Європою.

Нагадаємо, провідні європейські політики висловлюють глибоку недовіру до Сполучених Штатів у контексті поточних переговорів щодо України. Як пише Spiegel, який отримав стенограму конфіденційної розмови, президент Володимир Зеленський обговорив ситуацію з лідерами Євросоюзу.

Європейські політики озвучили Зеленському суворі попередження про те, що США потенційно можуть зрадити Україну та Європу. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив про велику небезпеку для Зеленського.

Раніше у новій заяві російський диктатор Володимир Путін запевнив, що РФ «налаштована припинити війну», але водночас повторив пропагандистську тезу про те, що її нібито «розв’язав Захід руками України».

Варто зазначити, що після того, як американська дипломатія протягом двох тижнів активно працювала над досягненням мирної угоди, російський диктатор Володимир Путін 2 грудня значно знизив очікування щодо її підписання. Спецпредставник президента США Дональда Трампа, Стівен Віткофф, та його впливовий зять, Джаред Кушнер, були змушені чекати у Москві дві з половиною години, поки Путін виступав перед інвестиційними банкірами, заявляючи про готовність до війни з Європою.