Нью-Йоркська компанія порушила санкції США проти РФ і заплатить понад $7 млн

Уряд США оштрафував нью-йоркську компанію Gracetown Inc. на понад $7 млн за порушення санкцій проти Росії та ведення фінансових операцій, пов’язаних із підсанкційним олігархом Олегом Дерипаскою. Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами (OFAC).

У відомстві зазначили, що Gracetown має сплатити $7 млн. Компанію звинуватили не лише в порушенні санкційного режиму, а й у тому, що вона не подала звіти про заблоковані активи, як цього вимагає законодавство.

Штраф наближений до максимального, що, за словами OFAC, підкреслює серйозність наслідків за недотримання санкційних правил.

Розслідування встановило, що з квітня 2018-го по травень 2020 року Gracetown отримала 24 платежі на суму 31,2 тис. доларів від імені компанії, пов’язаної з Дерипаскою.

На той момент бізнесмен уже перебував під санкціями США, а OFAC офіційно попереджав про заборону будь-яких прямих чи непрямих транзакцій із ним. Крім того, компанія протягом понад 45 місяців не повідомляла регулятору про активи, які мала заблокувати.

Gracetown Inc. була створена у 2006 році для управління трьома об’єктами елітної нерухомості у Нью-Йорку та Вашингтоні, придбаними Дерипаскою через різні юридичні особи. У 2006–2018 роках російський олігарх був кінцевим бенефіціаром компанії.

