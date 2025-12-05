Головна Світ Політика
Нью-Йоркська компанія порушила санкції США проти РФ і заплатить понад $7 млн

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Нью-Йоркська компанія порушила санкції США проти РФ і заплатить понад $7 млн
Олег Дерипаска, через діяльність якого американська компанія отримала багатомільйонний штраф
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Американська компанія оштрафована за фінансові операції, пов’язані з підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою

Уряд США оштрафував нью-йоркську компанію Gracetown Inc. на понад $7 млн за порушення санкцій проти Росії та ведення фінансових операцій, пов’язаних із підсанкційним олігархом Олегом Дерипаскою. Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами (OFAC).

У відомстві зазначили, що Gracetown має сплатити $7 млн. Компанію звинуватили не лише в порушенні санкційного режиму, а й у тому, що вона не подала звіти про заблоковані активи, як цього вимагає законодавство.

Штраф наближений до максимального, що, за словами OFAC, підкреслює серйозність наслідків за недотримання санкційних правил.

Розслідування встановило, що з квітня 2018-го по травень 2020 року Gracetown отримала 24 платежі на суму 31,2 тис. доларів від імені компанії, пов’язаної з Дерипаскою.

На той момент бізнесмен уже перебував під санкціями США, а OFAC офіційно попереджав про заборону будь-яких прямих чи непрямих транзакцій із ним. Крім того, компанія протягом понад 45 місяців не повідомляла регулятору про активи, які мала заблокувати.

Gracetown Inc. була створена у 2006 році для управління трьома об’єктами елітної нерухомості у Нью-Йорку та Вашингтоні, придбаними Дерипаскою через різні юридичні особи. У 2006–2018 роках російський олігарх був кінцевим бенефіціаром компанії.

Нагадаємо, що російський бізнесмен Олег Дерипаска у своєму інтерв'ю японському виданню Nikkei Asia виступив за припинення вогню в Україні. Він назвав війну «божевільною» та розкритикував величезні військові витрати Росії. Дерипаска підкреслив необхідність негайного та безумовного припинення вогню як першого кроку до завершення війни.

В Україні суд наклав арешт на «нові» активи російського олігарха Олега Дерипаски – велику партію промислової продукції та сировини на 2,11 млрд грн. Про це інформує Служба безпеки України.

