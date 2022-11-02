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Соратник Путіна хоче повернути смертну кару, щоб вбивати неугодних росіян

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Соратник Путіна хоче повернути смертну кару, щоб вбивати неугодних росіян
Путінський прихвостень захотів скасувати мораторій на смертну кару
фото з відкритих джерел

«Якщо ви зрадник, який вчинив такий злочин у воєнний час, то у вас немає... права захищати своє життя», каже Медведєв. Забув, напевно, що війни в РФ офіційно немає 

 

Мораторій на смертну кару в країні-терористці Росії можна скасувати, якщо змінити правові позиції Конституційного суду Росії. Про це заявив приспішник кремлівського диктатора Володимира Путіна – заступник голови ради безпеки Дмитро Медведєв.

Наразі у Росії є мораторій на смертну кару. І путінський прихвостень вважає, буцімто це з боку рашистів «дуже гуманно». А «карати смертю», на думку Медведєва, треба міфічних «жовто-блакитних диверсантів», які начебто виводять із ладу залізничні об'єкти в РФ, та й росіян, які проти кривавої політики кремлівського режиму, і протестують проти цього, підпалюючи військкомати.

Мовляв, таких «негідників» слід розстрілювати без суду та слідства.

«Тому що якщо ви зрадник, який вчинив такий злочин у воєнний час, то у вас немає віку, ні національності, ні права захищати своє життя», – заявив путінський приспішник. Вочевидь, він забув, що в Росії офіційно війни немає, натомість триває так звана «спецоперація».

Соратник Путіна хоче повернути смертну кару, щоб вбивати неугодних росіян фото 1

Нагадаємо, напередодні Медведєв знову взявся транслювати погрози Кремля про ядерний удар, якщо РФ програє в Україні. За словами поплічника кремлівського диктатора Володимира Путіна, ядерну зброю російські терористи можуть використати, якщо Україна переможе у війні. 

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Теги: путін війна Дмитро Медведєв злочин

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