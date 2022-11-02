Соратник Путіна хоче повернути смертну кару, щоб вбивати неугодних росіян

«Якщо ви зрадник, який вчинив такий злочин у воєнний час, то у вас немає... права захищати своє життя», каже Медведєв. Забув, напевно, що війни в РФ офіційно немає

Мораторій на смертну кару в країні-терористці Росії можна скасувати, якщо змінити правові позиції Конституційного суду Росії. Про це заявив приспішник кремлівського диктатора Володимира Путіна – заступник голови ради безпеки Дмитро Медведєв.

Наразі у Росії є мораторій на смертну кару. І путінський прихвостень вважає, буцімто це з боку рашистів «дуже гуманно». А «карати смертю», на думку Медведєва, треба міфічних «жовто-блакитних диверсантів», які начебто виводять із ладу залізничні об'єкти в РФ, та й росіян, які проти кривавої політики кремлівського режиму, і протестують проти цього, підпалюючи військкомати.

Мовляв, таких «негідників» слід розстрілювати без суду та слідства.

«Тому що якщо ви зрадник, який вчинив такий злочин у воєнний час, то у вас немає віку, ні національності, ні права захищати своє життя», – заявив путінський приспішник. Вочевидь, він забув, що в Росії офіційно війни немає, натомість триває так звана «спецоперація».

Нагадаємо, напередодні Медведєв знову взявся транслювати погрози Кремля про ядерний удар, якщо РФ програє в Україні. За словами поплічника кремлівського диктатора Володимира Путіна, ядерну зброю російські терористи можуть використати, якщо Україна переможе у війні.