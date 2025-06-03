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Як США та Китай засвоюють уроки України? Аналітик пояснив різницю

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Як США та Китай засвоюють уроки України? Аналітик пояснив різницю
Американський військовий аналітик вважає, що війна в Україні стала тестом для глобальної військової стратегії
фото: Мilwaukee Іndependent

Мітчелл Собєскі вважає, що війна в Україні виявила структурну слабкість НАТО та дала Китаю важливі уроки

Американський журналіст і військовий аналітик видання Milwaukee Independent Мітчелл Собєскі заявив, що успіх України в «Павутині» та війна дронів загалом продемонстрували серйозні прогалини в структурі оборони НАТО. Він вважає, що війна в Україні – це урок не лише для Росії, а й для всього Заходу, зокрема для США та Китаю, який «спостерігає і засвоює ці уроки на відстані», передає «Главком».

У своїй аналітичній колонці Собєскі звертає увагу на те, що західні армії, зокрема американська, побудовані на застарілих принципах озброєння. За його словами, перевагу мають ті, хто може «швидко будувати, втрачати і замінювати» – а не ті, хто витрачає десятки років і трильйони доларів на одну платформу.

«Те, з чим стикаються США, – це не просто питання тактичної готовності, а структурна несумісність з типом війни, яка зараз розгортається в Україні», – зазначає експерт.

Собєскі акцентує увагу, що Китай, який домінує у виробництві дронів та контролює рідкоземельні ресурси, використовує український досвід як основу для підготовки до можливих майбутніх конфліктів. Він також нагадав про вразливість США до обмежень у поставках сировини.

«У майбутньому конфлікті Китай може масштабувати виробництво набагато швидше, ніж Сполучені Штати. Те, що війна вестиметься на американських умовах, – не гарантія. Дрони не просто літають, вони споживають. А споживання відбувається швидше, ніж армія США може поповнювати запаси», – наголосив аналітик.

Аналітик закликав переоцінити роль гнучкої промисловості в обороноздатності країн. За його словами, технологічна адаптація – шлях до перемоги у війнах нового покоління.

«Сучасна війна більше не зводиться до того, хто має найбільший арсенал, а до того, хто може найшвидше адаптуватися. США є неготовими не лише до війни, яку вони очікують, але й до війни, яка вже ведеться», – резюмував він.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України. 

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

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Теги: Україна Китай США

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