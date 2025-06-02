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Міністр оборони США регулярно отримував дані про операцію «Павутина» – CNN

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Міністр оборони США регулярно отримував дані про операцію «Павутина» – CNN
Під час реалізації спецоперації Гегсет перебував із візитом на об'єднаній військовій базі США «Ендрюс»
фото: Reuters

CNN: Міністр оборони США іще не спілкувався щодо операції зі своїми українськими колегами

Міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України. Як передає «Главком», про це повідомив CNN із посиланням на власні джерела.

Під час реалізації спецоперації Гегсет перебував із візитом на об'єднаній військовій базі США «Ендрюс». За словами співрозмовників CNN, міністр оборони США іще не спілкувався щодо операції зі своїми українськими колегами. Водночас журналісти також підтвердили, що заздалегідь Білий дім не попереджали про плановану атаку на російські літаки.

Як відомо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж $2 млрд. Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

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Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни. За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичного погляду. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

Так, адміністрація Дональда Трампа відмовилася коментувати масштабну операцію Служби безпеки України під кодовою назвою «Павутина», яка, за даними СБУ, призвела до ураження значної кількості російської авіації. Водночас, джерела в американській адміністрації повідомили CBS News, що Білий дім не знав про майбутні удари.

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Теги: Піт Гегсет Пентагон СБУ

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