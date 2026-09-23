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Паралімпійський комітет дослідить організацію Росією заходу для окупантів з інвалідністю

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Паралімпійський комітет дослідить організацію Росією заходу для окупантів з інвалідністю
У Москві відбулася Урочиста церемонія нагородження спортивною премією ПКР «Герої Вітчизни – Герої спорту»

Міжнародний паралімпійський комітет відповів на запит «Главкома»

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відреагував на проведення Паралімпійським комітетом Росії (ПКР) пропагандистського заходу – церемонії нагородження спортивною премією ПКР «Герої Вітчизни – Герої спорту». Про це повідомляє «Главком».

11 вересня у Москві відбулася Урочиста церемонія нагородження спортивною премією Паралімпійського комітету Росії «Герої Вітчизни – Герої спорту».

Лауреатами церемонії стали окупанти з інвалідністю, які брали участь у всеросійських змаганнях.

Російський диктатор Володимир Путін направив вітальну адресу учасникам та гостям церемонії. Його оголосив Міністр спорту, голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов.

«Главком» звернувся до Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) із запитом, поцікавившись: 

  • Чи є організація таких заходів порушенням правил МПК?

«Дякуємо за ваш лист. Надане вами посилання було передано відповідним співробітникам», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Нагадаємо, колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.

«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».

Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець.

Теги: параспорт росія пропаганда

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