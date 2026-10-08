Держдума РФ заявила, що датацентри мають самі захищатися від дронів

Заява пролунала після влучання по датацентру «Яндекса» у Рязанській області

Російський депутат закликав бізнес створювати власну ППО та встановлювати антидронові сітки

Власники російських датацентрів мають самостійно подбати про захист своїх об'єктів від атак безпілотників. Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов, коментуючи нещодавню атаку на датацентр «Яндекса» у Рязанській області, пише «Главком».

За словами депутата, російський бізнес уже має можливість створювати власні системи протиповітряної оборони для захисту об'єктів. Журавльов зазначив, що компаніям також дозволено озброювати такі структури.

Водночас російський парламентар заявив, що на датацентрах нібито досі немає достатніх засобів захисту від безпілотників. «Не видно ні антидронових сіток, ні спостережних загонів, немає взагалі жодних засобів захисту», – заявив Журавльов.

Він стверджує, що російський бізнес мав заздалегідь передбачити можливі удари по таких об'єктах, оскільки місця розташування датацентрів не є секретними. При цьому депутат визнав, що рівень їхнього захисту відрізняється від військових об'єктів.

Журавльов також закликав власників великих компаній вкладати власні кошти в безпеку критичної інфраструктури. Серед запропонованих ним заходів – встановлення антидронових сіток, організація спостережних патрулів та створення власних систем ППО.

Його заява пролунала після інциденту на датацентрі «Яндекса» у Сасові Рязанської області. 8 жовтня на об'єкті сталася пожежа, яка зачепила частину інфраструктури. Компанія повідомила про призупинення роботи майданчика та можливі перебої в роботі окремих сервісів. Російські ЗМІ пов'язали пожежу з атакою безпілотника.

Варто нагадти, що через влучання повідомлялося про перебої в роботі «Яндекс Пошти», «Ціана» та низки інших російських онлайн-сервісів.