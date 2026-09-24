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Окупований Луганськ атакували безпілотники: горить ТЦ «Стройцентр»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Окупований Луганськ атакували безпілотники: горить ТЦ «Стройцентр»
Пожежа у ТЦ у Луганську
фото: соціальні мережі

В Луганську прилетіло по будівельному ТЦ «Стройцентр» – це колишній «Епіцентр», який росіяни відібрали у 2014 році

У ніч на 25 вересня окупований Луганськ атакували безпілотники. Внаслідок ударів уражено торговельний центр. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Після атаки БпЛА у Луганську у торговельному центрі «Стройцентр» сталася масштабна пожежа. У мережі пишуть про сильне задимлення, місцеві телеграм-канали просять жителів закривати вікна.

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Відомо, що «Стройцентр» – це мережа будівельних гіпермаркетів на окупованих територіях України, створена окупаційною владою на базі захоплених «Епіцетрів».

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В Луганську горить ТЦ «Стройцентр»
фото: соціальні мережі

На момент початку окупації міста у 2014 році в Луганську функціонували два великі торговельні центри мережі, розташовані у різних частинах міста: 

  • Перший «Епіцентр» – знаходився на вулиці Андрія Линьова, 124 (неподалік від автовокзалу). Саме цей об'єкт сильно постраждав від бойових дій: у серпні 2014 року після масштабного обстрілу він майже повністю згорів.
  • Другий «Епіцентр» – відкрився трохи пізніше на вулиці Відродження, 1 (у районі кварталу Гайового/виїзду на Олександрівськ). У його будівництво свого часу інвестували близько 100 млн грн, створивши понад 400 робочих місць. 

Окупанти захопили обидві локації. Тепер головна філія «Стройцентру» у Луганську працює за юридичною адресою вулиця Андрія Линьова, 124 (приміщення першого, спаленого у 2014 році «Епіцентра», яке згодом відремонтували та відбудували). Другий магазин мережі відкрили у будівлі вцілілого «Епіцентра» на вулиці Відродження.

Варто зазначити, що гіпермаркет окупантів повністю копіює колишній «Епіцентр»: там продають будматеріали, інструменти, товари для саду, сантехніку та меблі.  Більшість продукції імпортується безпосередньо з Росії, або завозиться нелегальними шляхами (у тому числі контрабанда та залишкові білоруські товари).

До речі, модель захопелння, випробувана в Луганську, масштабувалася після повномасштабного вторгнення Росії. Гіпермаркет «Епіцентр» у Мелітополі (Запорізька область) теж став «Стройцентром».

Як відомо, у ніч на 23 вересня безпілотники атакували окуповані Донецьк та Луганщину. 

На окупованій Луганщині пролунали вибухи внаслідок атаки БпЛА. Ймовірно, під ударом знаходилася Станиця Луганська – виникла масштабна пожежа.

Крім того, у ніч на 12 вересня на тимчасово окупованій території Донецької області зафіксовано влучання по місцевій інфраструктурі. 

За попередньою інформацією, у місті Сніжне відбувся приліт по об'єкту енергетичної системи, внаслідок чого в населеному пункті зникло електропостачання.

Також у ніч на 11 вересня уражено об'єкти російських загарбників в окупованому Шахтарську Донецької області. 

Під удар потрапив склад із боєприпасами, де після влучання протягом тривалого часу тривала вторинна детонація.

Теги: пожежа вибух окуповані території Луганськ

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