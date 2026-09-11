У російському Саратові атаковано НПЗ

Саратовський НПЗ – це одне з найстаріших і важливих підприємств нафтопереробної промисловості Росії

Вночі 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Цієї ночі у Саратові та Енгельсі пролунали вибухи, російські сили протиповітряної оборони намагалися відбити атаку безпілотників.

Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Саратовський нафтопереробний завод – це одне з найстаріших і важливих підприємств нафтопереробної промисловості Росії, розташоване в місті Саратов. Підприємство відіграє значну роль у забезпеченні паливом російського ринку, через що регулярно стає ціллю для атак безпілотників. Зокрема, завод зазнавав ударів та зупиняв свою роботу внаслідок нальотів дронів, а останні атаки фіксувалися у вересні 2026 року.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому.