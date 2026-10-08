Після удару по датацентру «Яндекса» масово перестали працювати російські сайти, банки та сервіси

Жителі РФ скаржаться на масований збій онлайн-сервісів, після ураження датацентру однієї з найбільших компанії країни-агресора

Збої торкнулися як популярних платформ, так і корпоративних систем та онлайн-послуг

Після атаки безпілотників на датацентр російського «Яндекса» в Рязанській області в Росії почалися масштабні перебої в роботі сайтів, онлайн-сервісів та корпоративних систем. Проблеми виникли не лише у продуктах «Яндекса», а й у сторонніх компаній, які використовують його інфраструктуру, пише «Главком».

У ніч на 8 жовтня безпілотники атакували датацентр «Яндекса» у місті Сасово. На об'єкті виникла пожежа, після чого його роботу повністю зупинили. У компанії заявили, що постраждалих немає, а фахівці займаються ліквідацією наслідків та відновленням роботи сервісів.

«Яндекс» повідомив про проблеми з електропостачанням однієї із зон Yandex Cloud. Користувачам рекомендували переносити навантаження на інші доступні зони. Водночас у компанії наголосили, що основні споживчі сервіси продовжують працювати.

Попри це, перебої почали фіксувати у великої кількості сторонніх платформ. Reuters повідомляє про проблеми в роботі сервісу нерухомості «Ціан», книжкового порталу Litmarket, сайтів «Російських залізниць» та футбольного клубу «Спартак». Онлайн-продаж квитків на автобуси в Московській області також тимчасово припинився через зупинку дата-центру.

Жителі країни-агресора скаржаться на масові збої в роботі мережі та онлайн-сервісів скриншот

Російські ЗМІ повідомляють і про проблеми в корпоративних системах. Зокрема, перебої зафіксували в роботі «Яндекс Пошти», сервісів електронного документообігу та звітності «Астралу», а також у низці сайтів російських девелоперів.

За даними The Moscow Times, з посиланням на джерела, проблеми також виникли у корпоративних системах окремих російських банків. Повідомлялося про перебої з внутрішніми комунікаціями та електронними розсилками. Інформацію про масштаб проблем у банківському секторі офіційно не підтверджено.

Збій торкнувся й інших популярних платформ. Повідомлялося про проблеми з Wildberries, Ozon, «Яндекс Пей», «Яндекс Маркетом», «Яндекс Диском», а також низкою хмарних і корпоративних сервісів. Частина з них залежить від інфраструктури Yandex Cloud.

Датацентр у Сасово є одним із п'яти великих об'єктів «Яндекса» та обслуговує десятки тисяч серверів. Reuters називає атаку першим великим ударом по російському датахабу від початку повномасштабної війни. На об'єкті також розміщувалися два з трьох суперкомп'ютерів «Яндекса», які використовуються для розвитку технологій штучного інтелекту. Компанія поки не повідомила, чи були вони пошкоджені.

Варто нагадати, що у російському місті Сасово Рязанської області після атаки безпілотників спалахнула пожежа на території найбільшого датацентру компанії «Яндекс». За наявними повідомленнями, об'єкт повністю припинив роботу, а користувачі хмарної платформи Yandex Cloud зіткнулися з масштабними технічними збоями.